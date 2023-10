Ethiopie: La Conseillère spéciale des Nations Unies met en garde contre le risque accru de génocide et de crimes d'atrocité apparentés

Mme Alice W. Nderitu inquiète de la multiplication des affrontements violents dans les régions du Tigré, de l'Amhara, de l'Afar et de l'Oromo

Alice Wairimu Nderitu, Conseillère spéciale pour la prévention du génocide, est inquiète du risque accru de génocide et de crimes d'atrocité apparentés en Éthiopie, à la suite d'informations faisant état de la poursuite des combats entre les troupes gouvernementales et les milices locales dans les régions du Tigré, de l'Amhara, de l'Afar et de l'Oromo.

Il est impératif que la violence cesse et que les civils innocents ne soient pas directement visés. Les hostilités en cours constituent une guerre contre les civils autant qu'une guerre entre les parties belligérantes.

Les violations en Éthiopie doivent cesser immédiatement

La Conseillère spéciale des Nations Unies a réitéré sa vive inquiétude quant à la présence continue de la plupart des indicateurs et déclencheurs contenus dans le cadre d'analyse des Nations Unies pour les crimes d'atrocité, dont la Commission internationale s'est également fait l'écho, en soulignant la présence de facteurs de risque de génocide et de crimes d'atrocité connexes en Éthiopie.

Mme Nderitu a souligné que "lorsque des indicateurs et des facteurs de risque sont présents et laissent présager la commission des crimes les plus graves, la région et la communauté internationale dans son ensemble doivent s'efforcer de prévenir leur survenue et d'en atténuer l'impact. La violence doit cesser.

et laissent présager la commission des crimes les plus graves, la région et la communauté internationale dans son ensemble doivent s'efforcer de prévenir leur survenue et d'en atténuer l'impact. La violence doit cesser. L'accord de cessation des hostilités conclu il y a plus d'un an dans le pays a largement échoué, les affrontements violents se poursuivant et les allégations d'atrocités, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité étant de plus en plus nombreuses dans le pays.

et les allégations d'atrocités, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité étant de plus en plus nombreuses dans le pays. Le 24 septembre, la ville historique de Gondar, dans la région d'Amhara, aurait été le théâtre de violents combats urbains lorsque des milices locales connues sous le nom de Fano sont entrées dans la ville, provoquant d'intenses affrontements avec les forces fédérales.

lorsque des milices locales connues sous le nom de Fano sont entrées dans la ville, provoquant d'intenses affrontements avec les forces fédérales. "Les informations selon lesquelles les troupes érythréennes et les miliciens amhara continuent de commettre de graves violations dans le Tigré, notamment des viols et des violences sexuelles systématiques à l'encontre de femmes et de jeunes filles , sont inquiétantes.

, sont inquiétantes. De nombreux rapports crédibles font état de violations à l'encontre de civils amhara depuis l'annonce de l'état d'urgence en août 2023. Ces violations doivent cesser immédiatement", a déclaré Mme Nderitu.

La Conseillère spéciale de l'ONU a également exprimé son inquiétude quant à la présence continue des troupes érythréennes en Éthiopie, malgré les nombreuses allégations à leur encontre, et a appelé à ce que les responsables des violations qu'ils auraient commises rendent des comptes.

Selon certaines informations, le gouvernement éthiopien n'a pas réussi à prévenir ou à enquêter efficacement sur les violations et a plutôt mis en place un "processus de consultation sur la justice transitionnelle défectueux où les victimes restent ignorées".

"L'absence d'obligation de rendre des comptes pour ces violations ne servira qu'à renforcer l'impunité et à alimenter le cercle vicieux de la violence. Lorsqu'ils n'ont pas à répondre de leurs actes, les auteurs ne voient aucun inconvénient à commettre à nouveau ces violations", a-t-elle déclaré.

"Par conséquent, l'impunité favorise directement de nouvelles violations des droits de l'homme et, potentiellement, des crimes d'atrocité. Pour les victimes, l'absence de justice se traduit par des griefs profondément ancrés qui pourraient donner lieu à de nouvelles attaques en représailles, perpétuant ainsi le cycle de la violence. Cette situation n'est pas inévitable. La violence peut et doit être prévenue de toute urgence", a souligné Mme Nderitu.

"Les rapports d'incidents que nous recevons d'Éthiopie sont profondément troublants et constituent un appel à l'action", a déclaré la Conseillère spéciale Wairimu Nderitu. "Je tiens tout particulièrement à attirer l'attention de la communauté internationale sur la présence persistante de facteurs de risque de génocide et de crimes d'atrocité apparentés dans le pays", a averti le conseiller spécial.

Selon certaines informations, des familles entières ont été tuées, des parents ont été contraints d'assister à des crimes horribles contre leurs proches, tandis que des communautés entières ont été déplacées ou expulsées de chez elles. "La souffrance des civils innocents ne devrait jamais être acceptée comme inévitable ; au contraire, elle doit renforcer notre engagement à veiller à ce que l'impunité ne prévale pas et à ce que toutes les actions de prévention possibles soient prioritaires", a-t-elle déclaré.

Faisant référence à ses précédentes déclarations sur la situation dans le pays au cours des trois dernières années, publiées le 12 novembre 2020, le 5 février 2021, le 30 juillet 2021, le 8 novembre 2021 et le 17 octobre 2022, ainsi qu'au rapport du 14 septembre de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie, qui documente les violations contre les civils dans la région d'Amhara et les violations en cours dans le Tigré, Mme Nderitu a appelé à une action immédiate de la part de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie.

Nderitu a appelé à la cessation immédiate des violations de grande ampleur perpétrées par les parties au conflit depuis le 3 novembre 2020, notamment les massacres, les viols, la famine, la destruction d'écoles et d'installations médicales, les déplacements forcés et les détentions arbitraires.

Le rapport de la Commission a également dénoncé la situation dans les régions oromo, amhara et dans d'autres parties du pays - y compris ce qu'elle a qualifié de modèles continus de violations, d'impunité enracinée et de sécurisation croissante de l'État - qui présentent des risques marqués de nouveaux crimes.

Confirmant les préoccupations exprimées par la Conseillère spéciale dans ses déclarations précédentes, le rapport précise que les violations commises à l'encontre des civils tigréens ont souvent été accompagnées de propos insultants ou désobligeants, souvent au moyen de termes péjoratifs tels que "junta", "woyane" et "agame", au cours des attaques. "Les auteurs ont exprimé leur intention de cibler un groupe sur la base de son appartenance ethnique", a noté le conseiller spécial. Ils ont notamment décrit les Tigréens comme des "cancers", indiquant qu'ils souhaitaient tuer les hommes et les enfants, ou encore détruire les capacités reproductives des femmes.

Cela doit alerter sur le fait que le risque de génocide est présent et croissant", a souligné la conseillère spéciale. Elle a également noté avec une vive inquiétude la conclusion du rapport de la Commission selon laquelle des viols généralisés, des viols commis par plusieurs auteurs et d'autres formes de violence sexuelle ont été commis à l'encontre de femmes et de filles des ethnies amhara et agew, dans au moins 11 villes et villages des zones Wag Hemra, Wollo Nord et Sud et Shewa Nord.

La Conseillère spéciale condamne ces actes avec la plus grande fermeté. "Il est impératif que la violence cesse et que les civils innocents ne soient pas directement visés. Les hostilités en cours constituent une guerre contre les civils autant qu'une guerre entre les parties belligérantes", a-t-elle déclaré.