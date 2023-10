Afrique: Abdou Diallo 'La Coupe d'Afrique des Nations est mon baromètre'

interview

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, se rapproche à grands pas, Cafonline lance "Paroles de Champions" une nouvelle série d'entretiens avec ceux qui ont eu l'immense joie et l'honneur de remporter ce trophée tant convoité.

Le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2021. Les favoris à la victoire finale sont nombreux et parmi eux le Sénégal. Cependant, les Lions de la Teranga traînent cette image de géant aux pieds d'argile. Finaliste en 2002 et en 2019, les Ouest-africains n'ont jamais eu l'honneur d'être sacrés champions d'Afrique. Jamais .... jusqu'à cette soirée mythique du 6 février 2022, où le stade d'Olembé s'est mis à rugir aux sons des cris de joie des Lions de la Teranga.

Protagoniste de cette épopée victorieuse, le défenseur Abdou Diallo livre les secrets de la réussite de ce succès.

Vous débutez votre campagne par une victoire contre le Zimbabwe (1-0) et vous enchaînez deux matchs nuls contre le Malawi (0-0) et la Guinée (0-0). Est que vous vous attendez à une telle opposition ?

Oui, je m'y attendais. Déjà durant les éliminatoires on a eu des matchs assez rugueux. Nous étions basés à Bafoussam (à l'ouest du Cameroun) en altitude, on jouait à 14 heures, il y avait tous ces paramètres à prendre en compte. On a eu le covid qui nous est tombé dessus, on a dû débuter la compétition sans certains joueurs (ndlr : le capitaine de la sélection Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Famara Diedhiou, Idrissa Gana Gueye, Fodé Ballo-Touré, Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr ont tous été touchés par le Covid durant la compétition). Je m'attendais à une telle difficulté, cependant plus c'est difficile plus c'est bon.

%

Est-ce qu'à fait la force du Sénégal lors de cette campagne ?

C'est clairement l'état d'esprit du groupe. On savait qu'individuellement, on avait de la qualité, comme toutes les générations sénégalaises avant nous, j'ai envie de dire. Mais cette année, nous étions sûrs de notre groupe, de notre solidarité et de notre force collective. C'est ce qui nous a permis de surmonter cette épreuve du Covid.

En demi-finale face au Burkina Faso (3-1), il se passe un évènement, vous marquez votre premier but dans une CAN CAF TotalEnergies. Qu'as-tu ressenti à cet instant précis ?

J'étais dans un monde parallèle à ce moment-là (rires). C'est juste incroyable. Cette demi-finale est sûrement le match le plus difficile de notre CAN. C'était une rencontre fermée avec très peu d'occasions. Ce but nous a un peu libérés, après les actions se sont enchaînées. C'était une avalanche d'émotions, j'étais sur mon nuage.

À quel moment lors de la compétition, vous vous êtes dit : "Cette année, la Coupe est pour nous ?

Alors c'est facile de le dire après coup, mais honnêtement, avant le début de la compétition on en a parlé tous ensemble, lors de nos réunions entre joueurs, et je pense que c'est ça qui nous a portés jusqu'au bout. On avait une réelle conviction qu'on allait aller jusqu'au bout de ce tournoi. C'est une promesse qu'on s'était faite à nous-mêmes.

Le 6 février 2022, vous êtes en finale contre l'Egypte (0-0, 4 tab 2) au stade d'Olembé, attendez-vous à une telle ambiance ?

Franchement, j'étais surpris par l'ambiance. On avait l'impression de jouer à domicile (rires). Je crois que ce qui a joué en notre faveur c'est que l'Égypte avait éliminé les Lions Indomptables, donc le peuple camerounais était revenchard. Les Camerounais nous ont réservé un accueil incroyable. Le stade s'était transformé en chaudron. C'était beau.

Pouvez-vous nous raconter le retour au pays ?

Pour le coup, je ne pouvais m'y attendre. C'était grandiose. On avait l'impression d'avoir tout le pays face à nous. Cela ne s'arrêtait pas. On était reçu par nos familles, par toutes les autorités du pays et par la rue. C'était sept heures de parade. C'est le plus beau souvenir de ma carrière.

Qu'est-ce que le titre de champion d'Afrique vous a apporté ?

D'un point de vue sportif, c'est mon baromètre. À présent dans ma carrière, je suis à la recherche d'émotions et la plus grande émotion que j'ai ressenti c'est à ce moment-là. J'aimerais revivre un moment pareil. Sur le plan humain : la connexion avec le pays est totalement différente maintenant. On a un peuple qui est très reconnaissant envers les efforts qu'on a fournis et qui nous montre tellement d'amour depuis ce sacre. C'est juste exceptionnel.

Peux-tu nous décrire la Coupe d'Afrique des Nations en trois mots ?

Je dirai : âpre, émotionnel et grandiose.