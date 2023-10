Afrique: Elections au Libéria - La mission conjointe ONU-CEDEAO appelle à une période électorale apaisée

Tous les acteurs politiques sont invités à préserver la paix et la cohésion nationale chèrement acquises.

À l'approche des élections présidentielles et législatives au Liberia, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les Nations Unies ont uni leurs efforts pour promouvoir la paix, l'unité et l'inclusion dans le pays.

Une mission conjointe dirigée par le Prof Attahiru Muhammadu Jega - le chef de la mission d'observation de la CEDEAO au Libéria, et Leonardo Santos Simão, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), a visité le Libéria avant les élections du 10 octobre 2023 pour échanger avec les parties prenantes et plaider en faveur de la paix pendant la période électorale.

Au cours de sa visite, la délégation s'est entretenue avec des acteurs politiques, des institutions nationales, des membres du corps diplomatique et de l'équipe de pays des Nations Unies. Elle a reconnu les progrès réalisés dans la préparation des élections, soulignant l'importance d'organiser des scrutins crédibles, transparents et inclusifs.

En réponse aux récents incidents de violence électorale, notamment les événements tragiques survenus à Foya dans le comté de Lofa le 29 septembre, la délégation a condamné de tels actes et a appelé à une enquête rapide et à l'obligation de rendre des comptes. Elle a souligné que "la violence n'a pas sa place dans un processus démocratique" et a exhorté "tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue et à préserver la paix et la cohésion nationale durement acquises au Liberia".

La mission conjointe a exhorté les partis politiques et tous les candidats à respecter leur engagement en faveur d'élections pacifiques et à rechercher une solution judiciaire en cas de litige, conformément aux principes énoncés dans la déclaration de Farmington River 2023. En outre, ils ont appelé le peuple libérien et ses dirigeants à défendre les valeurs de tolérance et de paix au cours de cette période charnière de la démocratie.

Se référant à la mission conjointe, M. Simão a exprimé son optimisme quant aux efforts déployés par les Libériens pour préserver la paix durement acquise. En 2017, le Liberia a franchi une étape importante : pour la première fois depuis la fin de la guerre civile en 2003, le gouvernement libérien a géré l'ensemble du processus électoral.

Aujourd'hui, le pays est en paix et en bonne santé, et adopte l'esprit démocratique qui a été une force directrice depuis les périodes turbulentes précédentes.

Les efforts conjoints de la CEDEAO et de l'ONU en vue des élections témoignent de l'esprit de collaboration qui unit les nations pour une cause commune : une Afrique définie par une paix durable, l'unité entre ses peuples et la prospérité. Les personnes suivantes ont contribué à cet article:-Christiana Solomon (Conseillère pour la paix et le développement BCR Liberia)Marline Bos (Chargée de communication régionale DCO Afrique)Oumar Kane (Chargé d'affaires politiques principal de l'UNOWAS), et Gradiah Walker Bou Hussein (Chargée de communication BCR Liberia)