Afrique: L'Égypte s'efforce de mettre fin à la pauvreté et à la faim d'ici 2027

L'"Initiative pour une vie décente" du pays porte sur les 17 ODD et souligne l'importance d'une approche holistique du développement humain.

L'Égypte s'est engagée à mettre fin à la pauvreté et à la faim d'ici 2027. Lors du Sommet 2023 sur les ODD, l'Égypte a présenté des engagements audacieux et concrets pour accélérer ses progrès vers le Programme 2030 pour le développement durable.

Le sommet sur les ODD, convoqué par le Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies au siège des Nations Unies à New York en septembre, a offert aux pays une plateforme pour présenter et accélérer leurs efforts en faveur d'un avenir durable.

L'"Initiative pour une vie décente" est au coeur de l'engagement de l'Égypte. Ce plan global porte sur l'ensemble des 17 ODD et souligne l'importance d'une approche holistique du développement humain. S'exprimant lors du sommet, le Ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Hassan Shoukry Selim a insisté sur la nécessité d'un engagement mondial urgent en faveur des ODD.

"Cet engagement est d'autant plus important que les crises en cascade ont entravé notre marche vers la croissance", a-t-il déclaré lors d'une session intitulée Dialogue des dirigeants 1 : "Intensifier les actions sur les transitions clés pour accélérer les progrès en matière d'ODD". M. Shoukry a mis en avant une série d'engagements concrets, soulignant l'attachement de l'Égypte à son plan de développement historique - "Vision 2030".

"L'Égypte travaille actuellement sur le développement humain, notamment en se concentrant sur l'éducation, la santé et la participation des femmes au marché du travail, ainsi que sur la participation du secteur privé, afin de mettre fin à la faim d'ici 2027 et de mettre fin à la pauvreté en 2027", a-t-il souligné.

Dans la perspective du sommet sur les ODD, le ministère égyptien de la Planification et du Développement économique, en collaboration avec les Nations Unies, a organisé une consultation nationale au Caire le 11 septembre. L'événement a rassemblé 80 représentants du gouvernement, des médias, du monde universitaire et de la société civile marquant ainsi l'engagement du pays en faveur d'un processus décisionnel collaboratif et inclusif.

"Les nouveaux engagements nationaux de l'Égypte et sa participation au sommet sur les ODD sont des exemples de cet engagement en action. La consultation nationale d'aujourd'hui avec des représentants de toute la société égyptienne est une étape importante dans la construction d'un consensus sur ce qui doit être fait pour atteindre les ODD et sur la façon dont chacun peut jouer un rôle de soutien", a déclaré Elena Panova, coordinatrice résidente des Nations unies pour l'Égypte, lors de la consultation.

Cette consultation fait partie du plan unique d'engagement des parties prenantes de l'Égypte, élaboré en collaboration avec l'équipe de pays des Nations unies.

Les contributions de cette consultation et d'une enquête en ligne ont permis d'affiner les engagements de l'Égypte avant le sommet sur les ODD.

Les Nations Unies en Egypte, en tandem avec le gouvernement, ont élaboré un rapport complet sur les 'SDG Insights', informant ces engagements et se concentrant sur l'accélération des ODD.

Hala Elsaid, Ministre de la Planification et du développement économique, a réaffirmé dans son message l'engagement de l'Égypte à atteindre les ODD, en soulignant l'éradication de la pauvreté et en s'attaquant aux principaux défis, notamment la faim, l'inégalité, la protection de l'environnement et l'action en faveur du climat.

"L'engagement de l'Égypte à contribuer à nos efforts collectifs pour atteindre le développement durable a été évident pendant sa présidence de la CdP27, qui a adopté des résultats ambitieux et orientés vers l'action, y compris le plan de mise en oeuvre de Charm el-Cheikh qui comprend des réalisations marquantes en matière d'atténuation, d'adaptation et de fourniture de moyens de mise en oeuvre", a-t-elle déclaré.

Au-delà du sommet sur les ODD, l'Égypte poursuit son approche innovante pour atteindre les ODD.

L'initiative "Une vie décente" vise à améliorer la qualité de vie dans les villages pauvres par divers moyens, notamment l'autonomisation des femmes et le développement des infrastructures.

En outre, les Nations Unies et le gouvernement égyptien ont activement uni leurs forces pour préparer le Sommet.

Ce partenariat illustre leur engagement commun en faveur des ODD et garantit l'alignement sur des stratégies nationales clés telles que la stratégie nationale sur le changement climatique 2050, la stratégie nationale sur les droits de l'homme et la Vision 2030 de l'Égypte.

Faisant preuve d'un esprit novateur, l'Égypte a été pionnière dans la transposition des ODD au niveau local. Le pays a préparé des rapports de transposition pour chaque gouvernorat, a présenté des examens locaux volontaires perspicaces lors du Forum politique de haut niveau 2023 et a même mis en place un indice de compétitivité pour les gouvernorats.

Si le sommet sur les ODD sert de scène mondiale aux pays pour déclarer leurs engagements, le véritable voyage commence dans la foulée. Les promesses doivent se transformer en actions tangibles.

L'Égypte n'est pas seule sur ce chemin. Les Nations Unies sont un partenaire de choix. Le cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable (CCDNU) 2023-27, récemment signé, témoigne de ce partenariat et présente une vision commune pour un avenir plus radieux et plus durable.

Comme l'a conclu avec justesse le ministre Shoukry à New York, "avec de la volonté politique, nous avons encore la possibilité d'atteindre les Objectifs de développement durable et les aspirations qui nous sont si chères".