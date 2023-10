Seychelles: 5 administrations douanières de l'océan Indien conviennent de créer un organisme régional lors de la réunion aux Seychelles

Cinq administrations douanières de la région de l'océan Indien se sont réunies vendredi aux Seychelles pour discuter de la proposition de création d'un comité régional et ont convenu du principe.

Cette réunion était la première organisée pour le projet de Comité douanier des îles de l'océan Indien avec des représentants des Comores, de Madagascar, de Maurice, de la Réunion et des Seychelles.

Tenue au Savoy Seychelles Resort & Spa, la réunion visait à établir divers aspects du comité, y compris ses buts, fonctions et objectifs, et à la création de son secrétariat.

Dans son discours d'ouverture, le commissaire par intérim de la Seychelles Revenue Commission (SRC), Fred Morel, a déclaré que la création du comité avait été proposée en novembre 2022. Cela s'est fait dans le cadre d'une réunion de coopération internationale au cours de laquelle une lettre d'intention a été signée et l'idée de la création d'un comité douanier a été proposée.

En juin 2023, lors de la dernière réunion de la Commission de l'océan Indien (COI), le Conseil des ministres a approuvé la mise en place du Comité des douanes et a mandaté le Secrétariat de la COI pour lui apporter son soutien.

Les chefs des cinq administrations douanières des Comores, de Madagascar, de Maurice, de la Réunion et des Seychelles ont accepté la création de ce comité.

"L'idée de mettre en place un tel comité est positive et apportera une multitude d'opportunités et d'avantages en termes de création d'une plateforme pour faciliter l'échange d'idées", a déclaré M. Morel.

Il a déclaré que "grâce au renforcement des capacités et à l'assistance technique, nous serons en mesure de nous soutenir mutuellement pour développer les compétences de nos agents afin d'améliorer la facilitation des échanges et d'intensifier notre lutte contre le trafic de drogue et d'autres activités illicites qui constituent une menace pour notre société".

Les principaux objectifs du comité sont de faciliter la mise en oeuvre de projets d'intérêt commun et d'encourager la coordination des bonnes pratiques douanières pour assurer la sécurité et faciliter les échanges. Il intensifiera également la coopération technique pour mettre en commun les ressources afin de répondre aux besoins d'assistance technique et de renforcement des capacités (TACB) dans la région.

Le commissaire des douanes des Seychelles, Paul Barrack, a déclaré que ce comité permettra également aux agents des douanes de suivre des formations et des cours dans des pays disposant de l'expertise nécessaire. En outre, chaque pays partagera ses expériences dans les domaines où il possède des connaissances et des capacités avancées.

La création du comité est soutenue par le CIO car une approche régionale est encouragée pour mieux développer des domaines tels que l'économie, l'économie bleue et la sécurité maritime.

"Nous voulons essayer d'encourager davantage d'échanges au sein de la région, où un tel partenariat aidera dans de nombreux domaines, car nous ne voulons pas voir un pays se développer tandis que d'autres sont laissés pour compte", a ajouté le responsable de la coopération internationale de la direction régionale. de La Réunion, Thierry Sourama.