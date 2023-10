Afrique: Comité de conjoncture économique - L'impact de la crise sécuritaire au Proche-Orient en RDC

Le Comité de conjoncture économique réuni autour du Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde, a examiné les conséquences de la crise sécuritaire au Proche- Orient, notamment les affrontements entre l'armée israélienne et les Hamas, sur l'économie mondiale et surtout l'économie nationale.

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, le 11 octobre 2023 à la Primature à Kinshasa, la traditionnelle réunion du Comité de conjoncture économique. Cette réunion a passé en revue, comme à l'accoutumée, la situation économique au niveau international qu'international.

Selon le compte rendu fait par la ministre d'État au Plan, Judith Suminwa Tuluka, la situation sécuritaire au Proche-Orient avec les attaques du Hamas contre l'État d'Israël impacte déjà sur la flambée du baril du pétrole. Et au niveau national, il s'observe une relative stabilité du taux de change du franc congolais par rapport à la devise américaine.

« Autour du Premier ministre, le comité de conjoncture économique a passé en revue la situation économique tant au niveau mondial que national. Nous avons eu à constater qu'au niveau mondial, selon le rapport de Bruxelles, nous allons vraiment vers une baisse de la stabilité au niveau mondial, économiquement parlant. On a pu faire le constat que les attaques du Hamas sur l'État d'Israël ont eu comme conséquences l'augmentation du baril de pétrole, risquant d'impacter les différents pays qui sont tributaires. Au niveau national, on a fait le constat de la stabilité continue au niveau du taux d'échange ainsi que de l'inflation. Mais, dans les discussions, on a aussi abordé les questions de diversification de l'économie qui va permettre d'arriver à une stabilité macroéconomique », a confié à la presse la ministre du Plan.

Il convient de noter que cette réunion de conjoncture économique a été marquée particulièrement par une dominance de la présence féminine avec la participation, outre de la ministre du Plan, de la ministre des Mines, de la ministre du Travail, de la vice-ministre des Finances, du vice-ministre du Budget et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et celui du Budget, Aimé Boji, sont à Marrakech au Maroc où ils participent aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent du 9 au 15 octobre. Quant au VPM en charge de l'économie, Vital Kamerhe, il représente le gouvernement congolais au Forum économique Canada-Afrique à Toronto.