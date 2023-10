Afrique: CAN Côte d'Ivoire 2023 - La composition des six groupes dévoilée

Les sélections engagées à la 34e édition savent désormais à quoi s'en tenir. Le tirage au sort effectué, le 12 octobre à Abidjan, a dévoilé les six groupes plutôt équilibrés sauf la poule C qualifiée du groupe de la mort par les observateurs.

Dans cette poule, les Lions de la Teranga du Sénégal, qui remettent leur titre en jeu, vont croiser les Lions indomptables du Cameroun, le Syli national de la Guinée et les Scorpions de la Gambie.

Les duels entre les deux Lions ont toujours été âpres, en témoignent la finale de la CAN 2002 remportée par le Cameroun aux tirs au but, puis les quarts de finale de la CAN 2017 gagnés par les Camerounais aux tirs au but.

Le tirage a été un peu clément pour la Côte d'Ivoire pays hôte qui partage le même groupe avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau.

Sur le papier, les Eléphants et les Super Eagles sont les favoris mais attention à la Guinée équatoriale qui a marqué les esprits, lors de la dernière CAN au Cameroun. Il y a, par contre, un duel alléchant dans le groupe B entre l'Egypte et le Ghana.

Les deux équipes sont logées dans la même poule avec le Cap-Vert et le Mozambique. L'Algérie est logée dans le groupe D avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola.

La Tunisie partage le groupe E avec le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie : de beaux duels en perspective qui attestent que les places pour valider une qualification pour le second tour seront dures à prendre.

Pour leur retour en compétition, les Léopards de la République démocratique du Congo croiseront les Lions de l'Atlas du Maroc donnés favoris du tournoi, la Zambie et la Tanzanie.

La CAN se disputera du 13 janvier au 11 février. Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale plus les quatre meilleurs troisièmes de toutes les poules.