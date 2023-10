Maroc: Parution du 49è numéro de la Revue de Police - Zoom sur l'action des Brigades touristiques

Rabat — Le 49è numéro de la "Revue de Police", publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et française, consacre un Spécial à la sécurité touristique comme étant une autre casquette de la DGSN, en mettant en avant l'action des Brigades touristiques à travers le Royaume.

Ce numéro revient également sur les activités Royales à l'occasion de la fête du Trône, notamment la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles militaires et paramilitaires, qui a été présidée par SM le Roi Mohammed VI, le 31 juillet dernier à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, en consacrant un dossier à la participation de la DGSN à cette cérémonie solennelle empreinte d'une forte symbolique et aux préparatifs organisationnels, logistiques et protocolaires mis en place pour garantir son bon déroulement.

Sous le titre "Les Brigades touristiques, une police de proximité au service des touristes et des visiteurs", l'éditorialiste de la revue souligne que bien consciente de l'enjeu que constitue la sécurité des touristes pour notre pays, son économie et son rayonnement au niveau régional et international, et outre la mise en place d'un plan sécuritaire adapté à la saison et à ses spécificités, la DGSN a institué des entités spécialisées, "les Brigades touristiques", dont la mission principale est de veiller sur la sécurité des touristes et leurs biens, contribuant ainsi à leur offrir un séjour agréable et en toute sécurité.

"Des policières et des policiers polyglottes et spécialement formés pour répondre aux besoins des touristes, et dont l'action s'inscrit dans le cadre d'une approche globale et intégrée mise en place sous l'égide des chefs de commandements déconcentrés, dans laquelle toutes les composantes sécuritaires sont impliquées", relève-t-il, ajoutant que depuis leur création en 1998, les Brigades touristiques ont été généralisées dans les principales villes touristiques du Royaume et ont vu leurs effectifs et leurs équipements se moderniser pour répondre aux besoins des touristes.

Ainsi, un dossier spécial a été consacré aux Brigades touristiques en tant qu'entité de proximité spécialisée au service des touristes et des visiteurs, à travers une série d'articles mettant en relief l'importance de cette Brigade ainsi que ses différentes actions et interventions en faveur de la sécurité, étant un pan fondamental et essentiel pour l'essor du tourisme, en plus d'un entretien avec le Commissaire de police divisionnaire et chef de la Brigade touristique de Tanger, Said Baiba.

"La DGSN, institution citoyenne qui s'adapte en continu à son environnement, joue un rôle important dans la promotion et le développement du secteur touristique, à côté de plusieurs autres acteurs, en veillant sur la sécurité des touristes et leurs biens et en leur favorisant un environnement sûr et sécurisé pour qu'ils puissent profiter pleinement de leurs séjours", lit-on dans ce Spécial.

"Il s'agit des entités composées de policiers bien formés et polyglottes, dont la principale mission est de veiller sur la sécurité des touristes et leur quiétude, prévenir et lutter contre toutes les nuisances pouvant les cibler. En plus de ces missions, ces Brigades sont les seules à avoir l'exclusivité en matière de lutte contre les faux guides et la confection de la procédure judiciaire y afférente", indique la Revue.

Et de noter que l'action des Brigades touristiques a porté ses fruits et a prouvé son efficacité et son efficience, grâce à leur proximité et leur action préventive et répressive, pour assainir l'environnement touristique de tous types de nuisances, comme en attestent les indicateurs clés de leur activité.

A Tanger, Agadir, Marrakech, Ourazazate, Dakhla, Essaouira ou Rabat, les Brigades touristiques sont en ordre de bataille pour veiller sur la quiétude et la sécurité des touristes et des visiteurs et lutter contre les nuisances et actes de délinquance pouvant les cibler. Dans ce Spécial, la Revue de Police est partie à la rencontre de ces Brigades et a plongé dans leur quotidien, afin de rapprocher davantage le lectorat de leur action et contribution fort importante dans la promotion et le développement du secteur touristique dans notre pays.

Par ailleurs, ce numéro s'est arrêté sur les colonies de vacances de la Sûreté Nationale, comme symbole vivant de l'engagement social de la DGSN envers les policiers et leurs familles, soulignant que l'opération "colonies de vacances" est une action à forte dimension humaine et sociale qui ponctue chaque saison estivale depuis la création de la DGSN en 1956 et qui s'inscrit dans le programme des prestations sociales offertes aux fonctionnaires et retraités de la Sûreté Nationale et leurs familles.