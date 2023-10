Afrique: Assemblées BM-FMI - Dakhla-Oued Eddahab veut attirer des financements internationaux pour ses projets environnementaux (président de région)

Marrakech — La région Dakhla-Oued Eddahab, qui prend part aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), organisées jusqu'au 15 octobre à Marrakech, ambitionne d'y trouver des financements internationaux pour des projets structurants à dimension environnementale, a indiqué son président, El Khattat Yenja.

La région tient une série de réunions avec des bailleurs de fonds de la BM et du FMI, ainsi que de la Banque européenne d'investissement (BEI), en vue d'étudier les moyens de financer nombre de projets environnementaux inscrits dans son Programme de développement régional (PDR), a précisé M. Yenja, dans une déclaration à la MAP, en marge des Assemblées.

Il s'agit de projets très importants du fait qu'ils visent à la fois la protection de l'environnement et la création d'opportunités d'emploi, a-t-il expliqué, citant notamment le projet de protection de la Baie de Dakhla, l'un des leviers essentiels du développement de la région.

Le projet porte sur la mise en place d'un plan d'assainissement liquide des établissements touristiques, dédié en particulier aux hôtels situés dans la Baie de Dakhla, en vue de trouver une solution aux rejets à travers des stations d'épuration des eaux usées et prévenir tout impact sur la diversité biologique de ce site naturel exceptionnel, a souligné le président de la région.

Il s'agit également, a-t-il poursuivi, d'un projet de création d'un parc aquatique, qui sera de nature à renforcer l'activité touristique dans la région.

Ces projets et bien d'autres, qui sont inscrits dans le PDR, convergent avec le reste des programmes nationaux visant à renforcer le rayonnement des provinces du Sud et à leur permettre de jouer le rôle de passerelle économique, sociale et de coopération entre le Maroc et sa profondeur africaine, a estimé M. Yenja.

Il a, à ce propos, rappelé le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015 et qui a permis aux régions du Sud de devenir des pôles de développement, créateurs de richesses et d'opportunités d'emploi et jouissant d'un rayonnement national, régional et international.

A ce titre, les projets inscrits dans ce modèle de développement enregistrent des taux élevés de réalisation à plus de 80%, a-t-il relevé, notant que la région Dakhla-Oued Eddahab a bénéficié de projets structurants, y compris celui de l'élargissement de la route entre Dakhla et El Guergarate, qui permettra de fluidifier le trafic passagers et marchandises de et vers l'Afrique subsaharienne, à même de renforcer le rôle de la région en tant que carrefour entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne.