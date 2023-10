Sénégal: Sédhiou / Appui aux écoles et au poste de santé de Kousy en fonctionnement - L'institution municipale s'engage à assouvir la demande sociale

Dans le cadre de l'exécution des Fonds de dotation au titre de l'exercice 2023, l'institution municipale de Koussy a libéré une enveloppe de près de dix-sept (17) millions de FCFA pour prendre en charge les priorités de l'heure. Ce sont essentiellement des fournitures scolaires, des médicaments et la prise en charge du personnel de la santé. L'édile de cette commune rurale du Nord de Sédhiou s'engage à assouvir la demande des populations, en dépit des moyens limités.

C'est une enveloppe de près de dix-sept (17) millions de FCFA que l'institution municipale de Koussy vient de libérer des Fonds de dotation et destinée aux fournitures scolaires et aux prestations du poste de santé. «Nous avons débloqué une somme de dix (10) millions de FCFA pour acheter des fournitures scolaires. C'est devenu une tradition depuis deux ans maintenant car nous y associons aussi les écoles coraniques appelées daaras. Bientôt nous allons réceptionner et inaugurer deux murs de clôtures à savoir celui de l'école de Soukoutoto et de Hamdani», déclare Mamadou Diallo, le maire de Koussy.

Et de poursuivre sur la dotation en santé : «pour ce qui est de la santé, nous avons mis à leur disposition la somme de trois (03) millions de FCFA pour l'achat des médicaments et près de quatre (04) millions pour la prise en charge des agents et autres techniciens de surface mobilisés par la mairie. Nous ferons toujours de notre mieux pour améliorer les besoins des populations, à la limite de nos moyens. Et nous demandons à l'Etat de nous accompagner aussi dans cette dynamique», plaide-t-il.

%

Le président du Collectif des directeurs d'école (CODEC) de la commune de Koussy, dans l'arrondissement de Diendé, trouve ici l'opportunité d'un démarrage rapide des enseignements/apprentissages, en cette période de rentrée des classes. «C'est tout juste une semaine après le retour des élèves en classe. Nous magnifions ce geste au nom du Collectif des directeurs d'école (CODEC). Les articles achetés sont conformes à l'expression préalable de nos besoins, en qualité et en quantité, pour un montant total de dix(10) millions de FCFA. Et, dès lundi prochain, ces articles seront dans les sacs des élèves», rassure Chamsidine Diatta, le président du CODEC.

Sentiment analogue de satisfaction des acteurs de la santé. L'infirmier chef de poste (ICP), Arsène Diédhiou, l'a dit avec toute la déférence qui sied. «Cette dotation arrive à point nommé car nous enregistrons, ces jours-ci, beaucoup de cas de paludisme et de grippe. C'est un bon vert de trois(03) millions et un appui pour la prise en charge des agents. Nous remercions le maire et toute son équipe», dit-il.

A tous ces bénéficiaires, le maire de la commune de Koussy demande de les utiliser à bon escient, pour accéder, dit-il, à la forte demande exprimée par les populations.