Maroc: Marrakech - Focus sur l'importance de la promotion de l'innovation et la créativité chez les jeunes

Marrakech — Les participants à "la Creative Youth Meet" (Rencontre des jeunes créatifs) ont souligné jeudi, à Marrakech, l'importance de la promotion de l'innovation et la créativité chez les jeunes dans un contexte mondial marqué par l'accélération des transformations technologiques et l'Intelligence artificielle.

Les intervenants dans le cadre de cette rencontre, organisée par la Cité de l'Innovation relevant de l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, ont convenu de souligner que la créativité, l'art, l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies sont les clés pour libérer le potentiel illimité de la jeunesse marocaine.

Cette rencontre organisée en parallèle des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), vise à stimuler la créativité des jeunes et de promouvoir l'innovation en tant que moteurs essentiels du développement socio-économique.

Dans une déclaration à la MAP, le président par intérim de l'UCA, Moha Taourirte, a indiqué que cet établissement d'enseignement supérieur accompagne en force les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, à travers l'organisation de plusieurs rencontres et tables rondes, notant dans ce cadre, que plusieurs responsables de la BM ont visité l'UCA et ont tenu une série de rencontres avec les étudiants, ce qui a offert l'opportunité pour les étudiants de prendre connaissance des mécanismes de la gestion des institutions financières au niveau mondial.

Dans une déclaration similaire, le directeur de la Cité de l'Innovation, Driss Belkhayat, a souligné que la rencontre d'aujourd'hui vise à promouvoir la créativité et l'innovation en tant que moteurs du progrès et favoriser la technologie et l'innovation, appelant à une meilleure coordination entre le monde de l'entreprise et la recherche scientifique pour tirer profit de l'innovation au service du progrès du pays.

L'artiste plasticien spécialiste de la mythologie amazighe, Khalid Assallami organise en marge de cette rencontre, une exposition comportant des tableaux mettant en lumière l'importance de la créativité et de l'innovation.

Les participants à cette rencontre débattent, deux jours durant, de thématiques se rapportant à "la créativité et l'innovation : Leviers de l'éducation et de l'emploi des jeunes", "l'Art, la créativité et l'innovation au service du changement social" et "la créativité et l'innovation à l'ère numérique : Nouveaux horizons pour les jeunes".

Au menu de cette rencontre figurent aussi une exposition sur les oeuvres artistiques des étudiants de l'UCA ainsi qu'une exposition géologique des étudiants de l'Ecole normale supérieure de Marrakech.