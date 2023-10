Maroc: Le Discours royal définit les chantiers prioritaires et souligne la profondeur des valeurs marocaines authentiques (parlementaires)

Rabat — Des membres des deux Chambres du parlement ont affirmé, vendredi à Rabat, que le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI, à l'ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème législature, définit les chantiers sociaux prioritaires et souligne la profondeur des valeurs marocaines authentiques, particulièrement durant les crises et les adversités.

Dans des déclarations à la presse, ces députés ont assuré que l'institution parlementaire a pour responsabilité de contribuer, à la lumière des directives royales, à la consolidation du système des valeurs nationales en vue de les traduire dans les faits de par les missions constitutionnelles de contrôle, de législation et d'évaluation qui lui sont dévolues.

Dans ce contexte, le président du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des représentants, Ahmed Ghayat, a qualifié de "sages" les orientations royales pour la réalisation de nombreux projets de développement, sociaux et législatifs prioritaires, en tête desquels l'accélération de la mise en oeuvre du projet de réhabilitation des zones touchées par le séisme et la poursuite du soutien et de l'assistance aux personnes sinistrées.

Le Discours royal a également abordé le cadre général de la révision de la Moudawana, la famille étant la cellule de base de la société, outre le chantier de la protection sociale, a-t-il ajouté, relevant que SM le Roi "a insisté sur l'opérationnalisation du programme d'aide sociale directe, en étendant ce soutien aux enfants en âge de scolarité et aux enfants en situation de handicap, en plus des catégories sociales vulnérables".

Le Discours royal, a-t-il poursuivi, a mis en avant l'importance d'un système de valeurs à la hauteur d'une nouvelle société, ainsi que la consécration des valeurs nationales qui, tout en étant en harmonie avec les idéaux universels, forment le socle de l'État marocain.

De son côté, le président du groupe constitutionnel démocratique et social à la Chambre des conseillers, Chaoui Belassal, a soutenu que le Discours royal a de nouveau jeté la lumière sur les valeurs de solidarité distinguant la société marocaine et qui se sont manifestées lors du séisme ayant touché Al Haouz et d'autres régions du Royaume.

Ces valeurs, a-t-il dit, témoignent de la cohésion dont fait preuve la société marocaine pendant les épreuves et les périodes de crises et démontrent son unité et l'enracinement de ses constantes en vue d'aller de l'avant sur la voie du développement et de la prospérité, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi.

Pour sa part, la députée parlementaire du Parti Authenticité et Modernité, Nejwa Koukous, s'est appesantie sur deux points majeurs dans le Discours royal: le premier met l'accent sur la reconstruction des régions sinistrées, tandis que le second concerne le chantier du Code de la famille.

Elle a soutenu que le fil conducteur unissant ces deux chantiers consiste en la préservation de l'unité de la famille et de l'attachement aux valeurs marocaines authentiques.

Même son de cloche du côté du président du groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme à la Chambre des conseillers, Abdeslam Lebbar, qui a souligné que le Discours royal est porteur de plusieurs messages d'une importante fibre sociale, en lien notamment avec le Code de la famille et la protection sociale.

"SM le Roi a insisté sur la nécessité de sanctuariser la famille en tant que noyau et pilier de la société", a-t-il poursuivi, notant que le Souverain a également salué l'élan de solidarité dont ont fait preuve les Marocains pour venir en aide aux sinistrés du séisme.

Sur la même lancée, le conseiller Khalid Setti de l'Union nationale du travail au Maroc (UNTM) a affirmé que le Discours royal constitue une feuille de route autant pour le gouvernement que pour le parlement en vue de "la mise en oeuvre des grands chantiers qui revêtent des dimensions stratégiques pour notre pays", insistant sur l'importance de la bonne gouvernance pour atteindre les objectifs escomptés.

Abdelilah Hifdi, membre du groupe de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc à la Chambre des conseillers, a souligné que le Discours royal a chargé le Parlement d'une nouvelle responsabilité, en l'occurrence celle d'observer la vigilance en matière d'élaboration de lois capables d'incarner l'État social dans toutes ses manifestations.

A cet égard, il a mis l'accent sur le rôle de l'institution législative dans la mise en oeuvre des projets et programmes sociaux et de développement, notamment ceux en rapport avec la gestion des effets du séisme d'Al Haouz et le registre social unifié.