Afrique: CAN 2023 / Geremi Njitap - « Rigobert Song devrait commencer à travailler sur le match contre la Gambie »

La légende camerounaise Geremi Njitap a partagé quelques conseils à l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale et ancien coéquipier, Rigobert Song, suite au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 à Abidjan.

S'adressant à CAFOnline après le tirage au sort qui les a opposés aux champions en titre, le Sénégal, la Guinée et la Gambie, l'ancien milieu de terrain a mis en garde contre le fait de concentrer toutes ses énergies sur le match contre les champions en titre.

« Je ne l'appellerais pas vraiment le groupe de la mort parce que quand on regarde tous les groupes, ils sont tous coriaces mais bien sûr les gens se tourneront vers le Sénégal et le Cameroun. En tant qu'ancien joueur avec beaucoup d'expérience, quand on participe à ce genre de compétition, la clé est le premier match », a déclaré l'ancien milieu de terrain à CAFOnline.

« Pour nous, le Cameroun, notre premier match est contre la Gambie donc le manager devrait y travailler, puis nous passerons au match suivant. C'est quelque chose que je dis par expérience. Rigobert Song devrait donc commencer à travailler sur le match contre la Gambie », a déclaré Njitap.

On attend beaucoup des anciens champions qui abordent toujours la compétition comme l'une des équipes à surveiller.

Les Lions Indomptables ont été sacrés champions d'Afrique à cinq reprises, un nombre record, leur dernière médaille d'or remontant à 2017 au Gabon.

Partageant également ses réflexions sur la Côte d'Ivoire en tant qu'hôte du tournoi, Njitap a félicité la nation ivoirienne pour un tirage au sort réussi qui, selon lui, a donné le ton pour quelque chose de spécial l'année prochaine.

« Je dois dire que je suis assez content. La cérémonie a été fantastique et c'est l'occasion de féliciter la CAF et la Côte d'Ivoire. Avoir 24 nations ici sera très spécial et elles ont déjà montré qu'elles étaient capables de faire quelque chose de très spécial l'année prochaine grâce à ce tirage au sort », a conclu Njitap.