Maroc: Marrakech - Le Forum Régional de l'inclusion économique des jeunes, une occasion pour le partage des expériences réussies et l'incitation à l'innovation

Marrakech — Le Forum Régional de l'Inclusion Economique des Jeunes et de l'Entrepreneuriat, dont les travaux se poursuivent jusqu'au 15 octobre à Marrakech, constitue une occasion pour les jeunes et les étudiants de la région de partager les expériences réussies dans le domaine de l'entreprenariat et d'échanger les points de vue sur l'esprit d'innovation et de créativité.

Organisé en partenariat avec la préfecture de Marrakech, les provinces relevant de la région Marrakech-Safi, le Centre Régional d'Investissement (CRI) et les associations partenaires de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la mise en oeuvre du programme d'"amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", cet événement se veut une plateforme unifiée, puisqu'il accueille 83 exposants représentant les jeunes ayant bénéficié du programme de soutien à l'entrepreneuriat et dont le nombre s'élève à 1.663 porteurs de projets, outre 601 coopératives et petites et moyennes entreprises ayant profité du programme d'amélioration du revenu.

Dans ce sillage, Mme Souad Zaghloul, Chef du service du programme Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes à la wilaya de Marrakech-Safi, a relevé que ce Forum comprend des séances de travail et des ateliers dédiés au partage des expériences réussies des jeunes porteurs de projets et des entreprises.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable a expliqué que cette rencontre vise également à mettre en avant et à valoriser les réalisations importantes accomplies dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain à l'échelle de la région.

La Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la wilaya de Marrakech-Safi veille à la mise en oeuvre de ce programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes afin de les accompagner et de leur donner confiance pour concrétiser et réaliser leurs projets.

Abondant dans le même sens, le coordinateur régional d'Enactus-Maroc à Marrakech-Safi, Hassan Chakroun, a indiqué que ce forum offre l'opportunité aux jeunes de la région de s'informer de près des expériences réussies avec le soutien de l'INDH et ses partenaires.

Cet événement s'assigne aussi pour objectif de partager les expériences et les bonnes pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'inclusion économique afin de renforcer davantage l'esprit d'entrepreneuriat au niveau régional, a-t-il ajouté, soulignant qu'Enactus, en tant qu'organisation partenaire de l'INDH, veille, dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, à accompagner les porteurs de projets au cours des étapes pré et post création d'entreprises.

Le Forum Régional d'inclusion économique des jeunes et de l'entrepreneuriat, qui se tient parallèlement aux Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) à Marrakech, est considéré comme une plateforme réunissant les parties prenantes pour discuter des défis et des perspectives de croissance en matière d'entrepreneuriat et d'inclusion économique.