Sénégal: Attaques via un communiqué contre le juge Sabassy Faye - L'Usm recadre l'AJE

L'Union des magistrats du Sénégal condamne les attaques via un communiqué de presse perpétrées contre le juge Sabassy Faye par l'agent judiciaire de l'Etat, suite à la décision rendue par ce dernier d'annuler l'acte retirant des listes électorales Ousmane Sonko. Dans un communiqué rendu public, le bureau exécutif de l'Ums rappelle que le seul débat judiciaire valable est celui qui se tient au prétoire et non par voie de presse.

Dans un communiqué transmis à la presse, « L'UMS condamne vigoureusement les attaques contenues dans ledit communiqué et visant un juge qui a rendu une décision dans le sens qu'il croit conforme à la loi. »

« L'UMS a appris avec stupéfaction le communiqué émanant de l'Agent judiciaire de l'État suite à la décision rendue par le Président du Tribunal d'instance de Ziguinchor relative à la radiation d'un homme politique des listes électorales », a fait noter dans un communiqué le bureau exécutif, condamnant de fait cette attitude.

Par ailleurs, « L'UMS rappelle que le seul débat judiciaire valable est celui qui se tient au prétoire et non par voie de presse », indique Ousmane Chimère Diop et cie.

En outre, rappelle le bureau exécutif, « Si une partie à une procédure judiciaire, quel que soit son statut, estime ses intérêts lésés, il lui est loisible d'exercer les voies de recours prévues par la loi et laisser la juridiction compétente statuer. »

Dans le même registre stipule la source « Doit ainsi être bannie toute action attentatoire à l'indépendance de la justice et à l'honneur des acteurs qui l'incarnent », a recommandé dans son communiqué l'Ums.

Avant d'inviter toutes les parties à se plier à faire preuve de courtoisie et de délicatesse. Et la note de conclure : « Dès lors, l'UMS invite les parties de tous bords à se plier à ces principes et à faire preuve de courtoisie et de délicatesse dans le traitement des affaires judiciaires. »

Il faut noter que dans un communiqué transmis à la presse, l'agent judiciaire de l'Etat contestant la décision du président du tribunal de Ziguinchor, annulant la décision du ministre de l'intérieur de retirer des listes électorales, Ousmane Sonko, a qualifié d'indignes les conditions dans lesquelles s'était tenue l'audience.

Poursuivant, il indique « le juge n'a cessé tout au long de la dite audience (qui a duré 13 heures), de multiplier les violations de la loi, allant jusqu'à ignorer sa récusation formulée vivement par les représentant de l'Etat. « Alors que, soutient-il « tout en droit l'obligeait à surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision sur cette grave allégation. L'agent judiciaire de l'Etat accuse le juge Sabassy Faye d'être le propre frère d'un des adjoints au maire de Ziguinchor, et membre de PASTEF.