Afrique: La campagne 'Carton rouge' de l'ARDN lancée au Kenya

Dakar — Le comté de Kilifi, "confronté à des défis de longue date liés à la violence sexiste et aux grossesses adolescentes", est le premier des 47 circonscriptions administratives du Kenya à avoir accueilli la campagne "Carton rouge" du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (ARDN), dirigé par le Sénégalais Djibril Diallo, ancien directeur de la communication du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

"L'ARDN, sous la direction de Sharon OKubo, sa championne mondiale, et le comté de Kilifi se sont réunis dans une remarquable démonstration d'unité, vendredi 6 octobre 2023, et ont lancé avec succès le défilé de mode de la campagne Carton rouge", annonce cette organisation non gouvernementale (ONG) internationale dans un communiqué parvenu vendredi à l'APS.

"Je suis très heureux de constater que Kilifi est le premier des 47 comtés du Kenya à lancer la campagne Carton rouge de l'ARDN à travers le défilé de mode, réaffirmant ainsi l'engagement indéfectible du gouverneur Gideon Mung'aro à éliminer toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes et les filles dans les communautés", a déclaré Djibril Diallo.

Selon le communiqué, cet événement "a rencontré un soutien et un enthousiasme massifs", en plus d'avoir "accomplir sa mission d'amplifier la sensibilisation à la violence basée sur le genre et de mettre en valeur les talents et la force des survivants".

Le défilé de mode organisé à cette occasion "a atteint ses trois objectifs fondamentaux", dont l'un est d'augmenter la sensibilisation en mettant en lumière "la question cruciale de la violence basée sur le genre".

Il a aussi "mobilisé avec succès l'industrie de la mode et a obtenu le soutien d'un réseau d'alliés du secteur privé engagés dans la lutte contre la violence sexiste", ajoute le communiqué.

Il affirme que les survivants des violences basées sur le genre du comté de Kilifi "ont reçu [à cette occasion] une plateforme puissante pour mettre en valeur leurs talents et leurs compétences", ce renforce "leur confiance et leur sentiment d'autonomisation".

Une campagne de douze mois

La campagne "Carton rouge" contre les discriminations et les violences à l'égard des femmes et des filles a été lancée par l'ARDN dans plusieurs pays d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique latine et aux États-Unis par l'ARDN, avec la collaboration de l'UNFPA, de l'ONU Femmes, du PNUD/Afrique, de l'ONU-Habitat, du Conseil présidentiel de la France pour l'Afrique, du gouvernement de Costa Rica et de la FIFA.

"La campagne Carton rouge sera accélérée pendant douze mois", avec l"'étroite consultation [de] tous les partenaires, au cours desquels d'autres composantes de l'initiative ARDN de vulgarisation des objectifs de développement durable en Afrique et dans la diaspora seront mises en oeuvre", indique l'ONG dirigée par Djibril Diallo.

Il cite notamment la mobilisation de la jeunesse de Kilifi et de ses homologues de la diaspora des États-Unis, la promotion d'accords de jumelage entre les maires américains et le comté de Kilifi pour renforcer le financement des projets de développement économique et communautaire entre les municipalités.

Il y a aussi l'élaboration de partenariats entre les présidents de 100 universités américaines et les établissements d'enseignement supérieur du comté de Kilifi pour renforcer et faciliter les échanges de connaissances, de même que la promotion des investissements grâce aux partenariats existants de l'ARDN avec l'export-import.