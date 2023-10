Cote d'Ivoire: Palestine - Communiqué de l'ambassade de la république islamique d'iran à Abidjan

L'Ambassade de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire a fait parvenir à notre rédaction un communiqué sur la situation en Palestine depuis quelques jours.

La rédaction de Lintelligentdabidjan a reçu ce vendredi 13 octobre 2023, le communiqué ci dessous relativement à la situation en Palestine. Il émane de l'Ambassade de la République islamique d'Iran à Abidjan

« Le régime sioniste a, tout au long de ses décennies d'existence, constamment exposé le peuple opprimé de Palestine à des politiques d'apartheid manifestes. Les mettant en danger par des assassinats, des crimes et des brutalités. Et le bilan sombre de ce régime a toujours été rempli de violations flagrantes des droits fondamentaux des Palestiniens, de massacres dans les territoires occupés et de profanation des lieux saints.

Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza représente un exemple flagrant de massacre de masse et de crime contre l'humanité. Le régime israélien, ignorant des dizaines de résolutions de l'ONU qui condamnent les violations systématiques du droit international et la poursuite des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire par ce régime, continue ses politiques racistes dans les territoires occupés et ne se soucie guère du massacre de personnes sans défense, en particulier des femmes et des enfants.

L'action récente et indépendante des groupes de résistance et du peuple palestinien pour défendre leurs droits, découle de plusieurs décennies de résistance contre la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa, la poursuite de la colonisation, la politique continue de massacre et de siège, et est une réponse légitime de la part d'une nation opprimée. Les décisions et actions récentes des Palestiniens sont enracinées dans le principe de l'autodétermination et ont été prises sur la base de leur propre décision et initiative.

L'inaction et la passivité des gouvernements occidentaux et des institutions internationales, y compris les Nations Unies, face aux violations généralisées des normes et lois internationales et humanitaires dans les territoires occupés, ont rendu le régime sioniste plus audacieux dans la perpétration de crimes contre le peuple palestinien.

Les récents développements dans la Palestine occupée montrent que le soutien au régime israélien et la politique de complaisance envers ce régime non seulement n'aideront en rien la paix et la sécurité régionales et internationales, mais encourageront au contraire ce régime à poursuivre l'occupation et à commettre des crimes et de graves violations des droits de l'homme, tout en se présentant de manière effronté comme la victime.

La République Islamique d'Iran a toujours été aux côtés des idéaux de cette nation opprimée sur la base de sa politique de principe de soutien aux luttes de libération du peuple palestinien. La République Islamique d'Iran estime que l'établissement de la paix et de la stabilité en Palestine ne sera réalisé que par la résolution des questions fondamentales mises en avant par la crise palestinienne. Y compris la fin de l'occupation, le retour des réfugiés, la détermination du système futur de la Palestine sur la base d'un référendum avec la participation de tous les Palestiniens, et finalement la formation d'un État palestinien unifié avec al-Qods comme capitale.

La solution proposée par la République Islamique d'Iran, basée sur la tenue d'un référendum national en Palestine, est un plan juste qui a été élaboré et présenté sur la base des principes démocratiques et des droits internationaux acceptés par tous les États et nations.

Les institutions responsables au niveau international doivent, dans l'exercice de leurs fonctions légales et humaines et avec une réaction ferme et efficace, tout en condamnant les crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien, empêcher ce régime de poursuivre le siège et le massacre du peuple sans défense, la destruction massive des zones résidentielles de Gaza et la coupure de carburant, d'eau, d'électricité et l'arrêt de l'aide humanitaire . »

NB : Le titre et le chapeau sont de la rédaction.