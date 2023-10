Madagascar: Bande dessinée - Catmouse expose la trilogie Ary en Europe

Madagascar sera représenté lors du Festival Quai Des Bulles à Saint-Malo, qui se tiendra du 27 au 29 octobre. Dans le cadre de l'exposition «La Bande Dessinée en Afrique»(BDA), l'artiste malgache Catmouse présentera sa trilogie intitulée «Ary».

Dinah Rajemison Ramanoara, connue sous le nom d'artiste de Catmouse, est une jeune femme de 33 ans qui représentera Madagascar lors de l'exposition organisée par le Festival Quai Des Bulles à Saint-Malo du 27 au 29 octobre qui s'intitule «La BDA». Cet événement est l'un des grands festivals de bandes dessinées en France, après le Festival d'Angoulême qui a marqué la première participation de Madagascar à un tel événement. « L'exposition BDA sera l'occasion de mettre en lumière le talent de treize auteurs africains de bandes dessinées, venant de divers pays, parmi lesquels Madagascar, le Sénégal, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger, et bien d'autres. Je suis la seule artiste malgache à participer à cet événement. Christophe Cassiau-Haurie, un éminent spécialiste de la bande dessinée africaine, a reconnu ma contribution artistique et a fait appel moi pour participer à cette exposition unique. C'est une opportunité extraordinaire de représenter Madagascar et de partager mon travail avec un public international passionné par la bande dessinée africaine», ajoute Catmouse.

Visibilité

Lors de cette exposition, l'artiste malgache présentera sa trilogie intitulée «Ary», une oeuvre qui explore des thèmes philosophiques au travers des rites et coutumes malgaches. Ces dernières années, la BDA connaît une période florissante qui accroît la visibilité des auteurs africains en Europe. Des marchés se développent progressivement avec de nouveaux talents émergents, et l'industrie de la bande dessinée devient de plus en plus indépendante de l'influence franco-belge. La bande dessinée africaine gagne également en notoriété dans les musées, avec des expositions consacrées à des auteurs de BDA. Cette tendance à l'exportation se manifeste également en Europe et aux États-Unis, où les éditeurs spécialisés intègrent de plus en plus d'auteurs africains dans leurs catalogues, contribuant ainsi à la diversification de la scène internationale de la bande dessinée.