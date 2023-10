Angola: L'UNICEF reconnaît les efforts de l'Angola dans l'amélioration de la santé des enfants

Ondjiva — Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) en Angola, Antero Pina, a souligné vendredi, dans la ville d'Ondjiva (Cunene), l'engagement de l'Exécutif angolais dans la promotion d'actions visant à améliorer la santé des enfants.

Intervenant en marge du lancement de la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination contre la polio, qui se déroule jusqu'au 16 octobre, Antero Pina a salué les efforts du gouvernement angolais et de ses partenaires dans la vaccination des enfants de moins de cinq ans, à travers le pays.

Selon lui, des actions continues sont cruciales pour garantir que tous les enfants soient protégés contre les maladies grâce à la vaccination.

"Cette action est une étape importante vers la consolidation de l'initiative d'éradication de cette maladie en Angola et, par conséquent, nous notons avec une grande satisfaction la détermination et le leadership démontrés par l'Exécutif angolais", a-t-il souligné.

Il a rappelé que l'Angola a réussi à éradiquer la circulation du virus de la polio sauvage en 2015 et qu'il s'emploie depuis lors à maintenir le statut de pays indemne de cette maladie, en menant des recherches actives de cas dans les communautés et dans les centres de santé, en menant des campagnes de vaccination de routine et en renforçant la surveillance épidémiologique.

Le responsable a toutefois averti que le risque d'importation de cas, tant sauvages que d'origine vaccinale, existe toujours en raison de la circulation des virus dans les pays de la région de l'Afrique australe et du faible taux de vaccination systématique.

Pour cette raison, il a réaffirmé l'engagement des agences des Nations Unies à continuer à soutenir l'Angola dans ce défi crucial de vacciner tous les enfants et d'éradiquer la polio du monde, afin de construire une société plus équitable, durable et plus inclusive.

L'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé collaborent avec le ministère de la Santé, en fournissant un soutien technique, financier et logistique visant à protéger les enfants.

Antero Pina a appelé à l'implication des familles, des partenaires et des autorités locales pour garantir que tous les enfants soient vaccinés.

La campagne prévoit de vacciner 5,4 millions d'enfants de moins de cinq ans dans le pays.