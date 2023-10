Sénégal: Prise en charge de maladies oculaires - Plus de 1500 patients de la cataracte opérés gratuitement

Le centre de santé de Yeumbeul abrite, du 8 au 13 octobre, deux camps gratuits de chirurgie de la cataracte, à l'attention des populations de la banlieue dakaroise. Cette opération, la 8ème du genre, est une initiative de l'Ong humanitaire koweïtienne, Direct Aid Society, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Le centre de santé de Yeumbeul a mis à disposition ses locaux et son personnel pour le camp de chirurgie de la cataracte. Le médecin-chef de district, Gabriel Massène Senghor, confie : «nous travaillons en étroite collaboration, depuis 4 ans, avec Direct Aid Society. Et à chaque camp, nous faisons tout pour que les patients qui viennent se faire opérer soient dans les meilleures conditions possibles».

Avec une prévalence nationale de la cécité évaluée à 1,42%, le médecin-chef fait savoir que ce genre de camps de chirurgie permet au moins de résorber le gap et de permettre aux personnes atteintes de cataracte de pouvoir recouvrer la vue.

En terme de cartographie, il a estimé que «la plupart des centres de santé ne disposent pas d'unités de soins oculaire mais également de médecins spécialistes en ophtalmologie. Le ministère de la Santé est en train de faire beaucoup d'efforts pour que les unités de soins oculaires puissent être fonctionnelles dans l'ensemble des centres de santé du Sénégal».

Et d'ajouter : «le gap est encore important et c'est pourquoi, d'ailleurs, on fait de sorte qu'en plus des activités de routine qui sont menées dans les centres de santé disposant d'unités de soins oculaires, d'organiser ce genre de camps pour toucher le maximum possible. Mais vous aurez constaté que l'affluence est très grande, ce qui fait que la demande est encore là et qu'il y a encore des efforts à faire pour que tous ceux qui sont concernés par cette affection qui est la cataracte puissent bénéficier d'une prise en charge».

Pour sa part, Saïd Oubary, directeur général adjoint de l'Ong Direct Aid Society, a précisé que «lorsqu'on a fait le programme avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, on a établi l'objectif d'arriver à faire 15 mille opérations par an. Et on a déjà dépassé la barre de 10 mille, il nous reste 3 camps et on peut arriver à cet objectif».

Dr Mohamed Hindi, président de l'Ong Oeil du Monde et responsable du camp de chirurgie, est revenu sur le déroulement des opérations. A l'en croire, près de 250 opérations sont effectuées journalièrement. Il n'a pas manqué de rassurer quant au travail effectué par son équipe. «Cela fait quatre ans que nous travaillons ici ; ce qui fait que nous sommes habitués. En plus, nous disposons de tous les outils nécessaires pour travailler dans des conditions optimales».