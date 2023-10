Maroc: Assemblées BM/FMI - Le développement de systèmes de protection sociale globaux dans la région MENA, une priorité stratégique (conférence)

Marrakech — Les participants à une conférence organisée, vendredi à Marrakech, dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), ont souligné que le développement de systèmes de protection sociale globaux constitue une priorité stratégique et un mécanisme fort pour lutter contre la pauvreté dans la région MENA.

La mise en place de tels systèmes permettra de faire face aux risques, de mieux se préparer aux crises et de promouvoir le développement global et la cohésion sociale, ont expliqué les participants à cette conférence placée sous le thème "les défis urgents et les réponses audacieuses : construire un système de protection sociale global dans la région MENA".

Les intervenants, dont des ministres arabes et des représentants de plusieurs institutions internationales comme la BM et le Programme alimentaire mondial, ont aussi estimé qu'il faut rompre avec les approches unilatérales et guidées, et privilégier plutôt des stratégies permettant l'autonomisation économique et sociale de tous les citoyens.

Dans ce sens, ils ont relevé que le système de protection sociale devrait non seulement bénéficer aux travailleurs du secteur formel, mais devrait aussi profiter aux travailleurs du secteur informel, soulignant la nécessité de disposer de données précises en la matière permettant la mise en place de systèmes de protection sociale plus efficaces et plus globaux.

Ils ont également souligné l'importance de garantir la pérennité de ces systèmes, à travers un financement adéquat local fort, ajoutant que les systèmes de protection sociale constituent un investissement susceptible de renforcer la réactivité des pays face aux crises, et demeure bénéfiques à leurs économies.

A cette occasion, les participants ont salué les réformes et programmes engagés dans plusieurs pays de la région, à leur tête le Maroc, et qui ont permis de réaliser des résultats significatifs, appelant à déployer davantage d'efforts et de tirer profit des expériences réussies, pour aller de l'avant dans le domaine de la protection sociale.