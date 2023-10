Angola: Le Ministère de la Santé veut augmenter la couverture vaccinale contre la polio

Ondjiva — Le secrétaire d'État à la Santé Publique, Carlos Alberto de Sousa, a réaffirmé vendredi, dans la province de Cunene, l'engagement de l'Exécutif angolais à renforcer la couverture vaccinale contre la polio chez les enfants de moins de cinq ans.

Intervenant au lancement de la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination contre la polio, qui se déroule du 13 au 16 octobre, il a rappelé que l'Angola ne sera pas exempt de polio si aucune des municipalités n'atteint l'objectif de 95 pour cent des enfants âgés de moins de cinq ans vaccinés.

À cet effet, il a indiqué que le ministère de la Santé avait programmé la deuxième série de vaccins quatre semaines après la première, afin de stopper la circulation du virus, augmentant ainsi la vaccination, afin qu'aucun enfant en Angola ne souffre de paralysie due à la polio.

Le secrétaire d'État a ajouté que malgré les taux de couverture élevés obtenus au cours de la première phase, les recherches ont révélé l'existence de certains quartiers et villages ruraux qui n'étaient pas complètement vaccinés, d'où la nécessité de combler les lacunes.

Carlos de Sousa a déclaré que la deuxième série de vaccinations nationales vise le maintien de la qualité de la vaccination et la réalisation des objectifs de protection du pays contre la polio

%

"Cette deuxième phase est une occasion de démontrer l'engagement politique du gouvernement angolais en faveur de la santé et du bien-être des enfants, c'est pourquoi nous demandons l'implication des autorités traditionnelles, des chefs religieux et de toute la société civile pour sa réussite", a-t-il affirmé.

Il a toutefois fait savoir que durant la première phase, qui s'est déroulée entre le 8 et le 11 septembre, le pays a vacciné 5,6 millions d'enfants, grâce au travail inlassable de huit mille équipes de vaccination et de 2.500 superviseurs qui, surmontant les défis, ont réussi à atteindre les zones les plus reculées du pays.

À son tour, la directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, a déclaré que pour maintenir l'éradication de la polio et empêcher sa résurgence en Angola, 5,4 millions d'enfants de zéro à cinq ans seront vaccinés.

Helga Freitas a déclaré que la planification de la deuxième phase permettra d'augmenter le niveau immunitaire des enfants grâce à une dose supplémentaire, ainsi que de renforcer la surveillance épidémiologique en effectuant des recherches actives des cas suspects de paralysie flasque aiguë dans les communautés.

Outre la polio, elle a indiqué que la vitamine A serait administrée dans les provinces de Luanda et Huila, qui ne l'ont pas fait dans la première phase.

La campagne impliquera 45.645 techniciens, répartis dans 9052 équipes de vaccination, 3.367 superviseurs nationaux de mobilisation, des agents de vaccination et de suivi, 218 conseillers nationaux et provinciaux et 208 logisticiens.

La poliomyélite, également appelée polio ou paralysie infantile, est une maladie contagieuse aiguë causée par le poliovirus, qui peut infecter les enfants et les adultes par contact direct avec les selles ou les sécrétions éliminées par la bouche des malades et provoquer ou non une paralysie. FI/LHE/ART/LUZ