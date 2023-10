Madagascar: Transfusion sanguine - Appel au don de sang bénévole

Les donneurs de sang bénévoles sont rares à Madagascar. Le Rotary Club Antananarivo Ainga a organisé un don de sang pour encourager la population à devenir donneur bénévole.

Plusieurs personnes vont et viennent au centre de transfusion sanguine à Ampefiloha, tous les jours. Elles viennent, principalement, pour donner leur sang, en remplacement du sang utilisé pour leur proche, hospitalisé dans un hôpital public à Antananarivo.

Parfois, c'est toute la famille voire tout le quartier qui y vient. « Notre malade, opérée à la suite d'une grossesse extra-utérine, a besoin de deux poches de sang. Pour les remplacer, on doit trouver quatre personnes (ndlr : soit, deux personnes pour une poche de sang). On a déjà fait plusieurs allers-retours ici, depuis mercredi. Certaines des personnes qu'on a emmenées ne répondent pas aux critères et on a été contraints de demander de l'aide auprès de nos voisins », lance Jeanne Rakotoson, tante d'une malade hospitalisée au Centre hospitalier universitaire Gynécologie obstétricale Befelatànana (CHU GOB).

C'était à l'occasion du don de sang organisé par le Rotary Club Antananarivo Ainga, le 15 septembre. Comme elle, Claudia, la soeur d'un jeune homme avec un pied-bot, qui sera opéré dans le cadre de la mission Mercy Ships, a galéré pour trouver les personnes qui remplaceront les quatre poches de sang que son frère aura besoin. « Je suis venue avec neuf personnes ici, et quelques-unes n'ont pas pu donner leur sang, car elles ne répondaient pas aux critères. Ce n'est pas facile de trouver des personnes qui acceptent de donner son sang. Dans notre cas, on a demandé à des hommes qui travaillent chez nous, pour compléter les poches de sang », raconte-t-elle. Le sang est gratuit auprès du Centre national de transfusion sanguine. Mais il doit être remplacé, pour assurer un stock suffisant.

« Une poche de sang est gratuite, mais la famille des malades doit les remplacer, pour assurer la disponibilité et la sécurité du stock, car la maladie, les accidents ne sont pas prévisibles », lance une source auprès de ce centre. Le centre reçoit une demande de quatre-vingt à cent poches par jour, en moyenne.

En cas d'accident, les besoins peuvent augmenter jusqu'à deux cents, comme lors de la bousculade à Mahamasina, pendant l'ouverture des Jeux des îles, au mois d'août. Jusqu'ici, c'est grâce à ce remplacement que tourne ce centre, car les donneurs bénévoles ne sont pas nombreux.

« Le souci, c'est qu'on ne peut pas obliger une personne à donner son sang. Cela doit rester du volontariat. Il doit y avoir consentement des donneurs », indique une source auprès de ce centre de transfusion. Le Rotary Club Antananarivo Ainga a lancé une initiative pour augmenter le nombre des donneurs bénévoles de sang. Il a organisé un don de sang, auprès de ce centre, le 13, le 14 et le 15 septembre et auprès du Temple Hindou, à Ankorondrano, le 16 septembre.

À l'occasion, ils ont encouragé la population à donner son sang et à devenir des donneurs bénévoles réguliers. Près de six cents personnes, dont des militaires, des rotariens, ont participé à cette action rotarienne. « Le traitement et la prévention des malades sont des axes stratégiques du Rotary. Lorsqu'on donne du sang, on sauve des vies. Faire de cette action une action pérenne est notre objectif », lance le président du Rotary Club Antananarivo Ainga, Viraj Vibakar. Le gouverneur du district 9220, Luderce Camalon, a assisté à la troisième journée de cette action.

Les conditions pour donner son sang

- être âgé entre 18 et 60 ans

- être en bonne santé

- peser plus de 50 kilos

- avoir un sommeil complet avant le don de sang

- être bien rassasié avant le don de sang

Le don de sang peut être effectué tous les trois mois pour les hommes, et tous les quatre mois pour les femmes. Donner son sang est recommandé pour ceux qui remplissent les critères. La réalisation d'un don de sang, au moins une fois par an, contribue à promouvoir la santé. Il pourrait aider à réduire le risque de crise cardiaque, à lutter contre le cancer, à réduire le poids corporel, entre autres, selon des médecins.

Des actions dans plusieurs domaines

Ce don de sang est la première action de Viraj Vibakar, en tant que président du Rotary Club Antananarivo Ainga, 2023-2024. « En cette année rotarienne, nous programmons la distribution de kits scolaires, au mois d'octobre. Une autre action basée sur l'éducation, Ny Asako rahampitso, une orientation professionnelle, pour les classes de seconde à Madagascar. Un projet d'adduction d'eau, on ne sait pas encore, où on va le faire mais cela va être une belle action.

Ce don de sang, nous allons le pérenniser et le faire deux fois par an », explique-t-il. Il a choisi comme thème durant son mandat, « Créons de l'espoir dans le monde ». C'est dans cette optique que ce club de service a décidé d'apporter sa contribution en incitant toutes les personnes de bonne volonté à donner leur sang, entre autres.

Le Rotary Club Antananarivo Ainga intervient dans plusieurs domaines, comme l'éducation, la santé, l'adduction d'eau potable, le développement économique local et l'environnement. Les rotariens sont des personnes engagées, qui oeuvrent pour servir les causes des plus démunis, afin de leur offrir un avenir meilleur et plus de bien-être.