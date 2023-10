Afrique: Match amical international | Corée du Sud - Tunisie (4-0) - Un vrai naufrage !

analyse

Jalel Kadri a essuyé, face à une Corée du sud loin d'être un gros morceau, son revers le plus cuisant depuis qu'il est à la tête de la sélection. Un dur retour sur terre et un sérieux avertissement pour une rapide remise en question

Buts de Lee Kan - in (55 'et 57' ), Yassine Meriah c.s.c (66') et de Hwang ui-jo (0+1 ).

Tunisie : Aymen Dahmen, Wajdi Kechrida, Ali Mâaloul (YanValery), Yassine Meriah, Montasser Talbi, Ali Abdi, Ellyes Skhiri, Aissa Laîdouni (Hamza Rafia), Hannibal Mejbri (Mohamed Ali Ben Romdhane), Ellyes Achouri (Naim Sliti), Youssef Msakni ( Haithem Jouini )

On avait pensé que Jalel Kadri allait refaire, contre la Corée du Sud, la même entame de match tonitruante contre l'Égypte, c'est-à-dire démarrer la partie en trombe et prendre son adversaire à la gorge dès le départ. Ça n'a pas été le cas. Au cours des vingt premières minutes qui donnent généralement le ton à la rencontre, il n'y a eu rien à se mettre sous la dent côté tunisien. Aucune action offensive, zéro occasion de but, pas un seul essai et tir au but.

Cet attentisme exagéré des Aigles de Carthage a laissé l'opportunité aux rapides Coréens pour dominer le débat, faire le siège du camp tunisien mais sans arriver à trouver la faille, hormis ce tir pas bien cadré passé à côté des buts de Dahmen (21').

La seule riposte des hommes de Jalel Kadri a eu lieu à la 38' avec un ballon de Aissa Laidouni pas très bien ajusté qui n'a pas fait mouche. On pourra retourner la prestation des Tunisiens durant cette première période dans tous les sens, c'est par manque d'agressivité et d'intensité dans le jeu qu'ils ont failli.

Erreurs payées cash

Était-ce la meilleure approche d'un match face à un adversaire qui n'avait à son actif qu'une seule victoire en 7 rencontres amicales ? La réponse est non puisque la seconde mi-temps que l'on croyait celle du sursaut tunisien va réserver au sélectionneur Jalel Kadri la plus désagréable des surprises avec une faillite totale sur le plan défensif et des erreurs individuelles à la pelle qui vont coûter aux Aigles trois buts coup sur coup en 12 minutes !

Le premier but a été inscrit sur balle arrêtée bien brossée par le meilleur attaquant coréen Lee Kang-In qui a fini par se loger, avec la complicité du gardien Aymen Dahmen, dans l'angle gauche (55'). Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le même Lee Kang-In profite cette fois d'un mauvais renvoi de Ali Abdi pour doubler la mise deux minutes après (57'). Yassine Meriah va prendre, lui aussi, part à ce fiasco défensif pour marquer contre son camp et détourner le ballon derrière la ligne de but (66') et pousser la défaite jusqu'à la déroute.

Les carottes étaient bien cuites prématurément pour les Tunisiens qui, malgré les nombreux changements opérés, vont encore sombrer et encaisser un quatrième but oeuvre cette fois de Hwang Ui-Jo dans la première minute du temps additionnel (91'). Il a profité d'un long ballon en profondeur dans l'intervalle où Meriah était complètement déboussolé et d'un gardien de but hors du coup.

Les Coréens auraient pu enfoncer le clou s'il n'avaient pas manqué deux autres buts qui paraissaient tout faits (88' et 89'). Comme nous l'avons souligné dans ces mêmes colonnes avant ce match, le mérite de ce genre de tests est de remettre les têtes aux endroits. Mieux que ça, cette piètre prestation et débâcle inattendue a fait revenir Jalel Kadri et sa bande sur terre. Contre le Japon mardi, il va falloir sauver plus que les meubles. Il va falloir sauver la face.