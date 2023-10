Tunisie: Séminaire international à Tunis - Vers une meilleure adéquation entre le marché de l'emploi local et le marché international

Le séminaire veut favoriser une réflexion collective sur des problématiques complexes telles que la mobilité professionnelle, la concordance entre les compétences disponibles et les opportunités d'emploi, l'information sur les marchés de l'emploi, la coordination entre les politiques de l'emploi et de la formation, la collaboration entre les services publics de l'emploi et les acteurs économiques, ainsi que le dialogue entre les pays d'origine et de destination.

Des professionnels d'Europe, du monde arabe et de l'Afrique subsaharienne, prennent part à un séminaire international autour des services publics de l'emploi et sur l'adéquation entre le marché de l'emploi local et international, selon un communiqué de l'ambassade de France en Tunisie. Le séminaire vise à lancer le débat sur les défis liés à l'ajustement entre le marché de l'emploi local et international.

Il est organisé à l'initiative de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (Aneti), en partenariat avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration en Tunisie (Ofii), dans le cadre du projet Thamm-OFII financé par l'Union européenne.

Il s'agit également de discuter des tendances actuelles du marché de l'emploi local et international, du rôle des services publics de l'emploi dans la résolution des déséquilibres, de la migration circulaire au service du développement économique durable, du développement de partenariats pour faciliter la mobilité professionnelle, ainsi que des nouvelles opportunités d'accès au marché de l'emploi international grâce à la transformation numérique et à la mobilité virtuelle.

De nombreux pays sont représentés à cet événement, parmi lesquels le Maroc, la Jordanie, la Mauritanie, le Sénégal, l'Algérie, l'Egypte l'Allemagne, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, le Portugal et la France.

Un système de veille pour suivre l'évolution du marché de l'emploi

S'exprimant à cette occasion, le directeur général du recrutement à l'étranger et de la main-d'oeuvre étrangère au ministère de l'Emploi, Ahmed Messaoudi, a souligné que la migration est une source de richesse économique, sociale et culturelle pour toutes les parties, mettant l'accent sur la nécessité de la traiter sous toutes ses dimensions.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance d'adopter des politiques internationales basées sur le partenariat afin de lutter contre la migration irrégulière et réaliser les objectifs de développement durable de 2030.

Selon le responsable, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a entamé, en partenariat avec l'Ofii, la mise en place d'un système de veille pour suivre l'évolution du marché de l'emploi en Tunisie et à l'étranger et identifier les besoins en compétences et en main-d'oeuvre spécialisée et qualifiée.

De son côté, la directrice générale de l'Aneti, Farihane Korbi Boussofara, a souligné l'importance de la gouvernance des compétences et la nécessité de nouer de nouveaux partenariats pour mettre en place des stratégies spécifiques au dossier de la mobilité professionnelle organisée. Elle a appelé à la mise en place d'un système d'accompagnement participatif pour organiser les opérations de recrutement à l'étranger, selon les normes internationales.

Pour sa part, l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Gueguen, a souligné que la Tunisie est un pays riche en compétences, soulignant la nécessité de renforcer la coordination entre toutes les parties prenantes dans le domaine de l'emploi à l'étranger, afin de permettre aux jeunes et aux professionnels de travailler légalement sur le marché international du travail.

L'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, a salué les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des différents programmes de coopération avec le ministère de l'Emploi pour les recrutements à l'étranger.

Il a, en outre, souligné la nécessité d'adapter la formation aux besoins du marché international du travail, notant que 900 entreprises italiennes établies en Tunisie ont des besoins importants en ressources humaines, alors que le nombre de demandeurs d'emploi est en perpétuelle hausse.