Afrique: Plus de 1.900 palestiniens assassinés dont près de 600 enfants - Silence, on tue !

opinion

Plus d'un million de Gazaouis sommés de quitter leurs maisons et de migrer vers le Sud parce que l'entité sioniste entamera, dans quelques jours, une grande offensive terrestre contre les combattants du Hamas. Cela dans un but de plus en plus clair : vider le nord de Gaza de sa population et l'en expulser une fois pour toutes.

L'ONU a été informée, hier après minuit, par l'armée de l'entité sioniste d'un ordre d'évacuation d'un million de Gazaouis (1,1 million) du nord vers le sud de Gaza et cela en 24 heures. Donc, un million d'habitants doivent quitter leurs maisons et migrer vers le sud en une journée parce que l'entité entamera, dans quelques jours, une grande offensive terrestre contre les combattants du Hamas. Cela dans un but de plus en plus clair : vider le nord de Gaza de sa population et l'en expulser une fois pour toutes, puisque l'armée israélienne a ordonné aux Gazaouis de ne plus y retourner jusqu'à nouvel ordre. L'expulser vers l'Egypte, ou vers le désert du Néguev, selon les desiderata d'Israël, et en finir, ainsi, définitivement avec la cause palestinienne. Mais l'Égypte ne veut pas entendre parler de ce plan abject. L'ONU, impuissante, s'est contentée de supplier l'entité sioniste de renoncer à cet ordre de relocalisation, les Etats arabes lâches et ankylosés roupillent encore malgré les 1.900 morts et 6.000 blessés gazaouis.

Comment qualifier le fait de maintenir 2,2 millions de civils, depuis 7 jours et 24 heures sur 24, sous les bombes au phosphore blanc, en les privant du droit de vivre et de tous les éléments essentiels à la vie: eau, nourriture, médicaments, électricité, tout en détruisant leurs maisons, puis d'exiger d'un million d'entre eux de se déplacer, sous les bombardements vers l'autre moitié de la bande de Gaza? Comment le qualifier sinon de folie meurtrière et de crime contre l'humanité. Obliger la moitié des habitants de Gaza à quitter leurs demeures, sous un déluge de feu incessant, reflète la folie qui s'est emparée de Netanyahou et de ses acolytes qui infligent une punition collective à des civils isolés, suite à leur échec face à l'opération «Déluge d'El Aqsa» menée par des combattants du Hamas.

%

Les pertes en vies humaines et les destructions à Gaza sont énormes et tragiques et vont augmenter puisque l'Unicef a déclaré que «le 1,1 million de Gazaouis du Nord appelés à migrer vers le Sud n'ont pas où aller». Cela suppose, donc, encore plus de morts, de drames et de souffrances puisque l'armée de l'entité sioniste est résolue à poursuivre les bombardements intensifs sur le nord de Gaza, notamment en préparation de son offensive terrestre, et à maintenir le blocus humanitaire imposé à la population. Ce qui augure une vraie catastrophe humanitaire.

Israël fait fi des droits de guerre et du droit international humanitaire, encouragé en cela par le soutien inconditionnel de l'Occident et l'inertie complice et honteuse des pays arabes.