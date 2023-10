Afrique: Tunisie-Japon - Émergence d'une dynamique de coopération dans les technologies de pointe

La visite du ministre des Technologies au Japon a porté sur les moyens de stimuler la coopération et l'innovation entre les universitaires, les chercheurs et les start-up opérant dans le domaine spatial, et ce, par le partage des données et la mise en place de projets communs.

Le ministre des Technologies de communication, Nizar Ben Néji, a effectué une visite à l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (Jaxa), à Tokyo (Japon).

Accompagné d'une délégation de l'ambassade de Tunisie à Tokyo, Ben Néji a pris connaissance des missions, activités et projets réalisés dans la recherche, le développement et l'exploration spatiale par la Jaxa. La visite a porté sur les moyens de stimuler la coopération et l'innovation entre les universitaires, les chercheurs et les start-up opérant dans le domaine spatial, et ce, par le partage des données et la mise en place de projets communs, selon un communiqué du ministère des Technologies de la communication. Le ministre a évoqué également les mécanismes de développement de la coopération dans le domaine du lancement de satellites d'observation de la terre, de la réalisation de l'exploration spatiale et de la sécurisation des communications par satellite, a-t-on ajouté.

Ben Néji a discuté également des moyens d'exploitation des données fournies par les satellites dans le développement des domaines économiques vitaux, tels que l'agriculture, la navigation aérienne, la surveillance de l'environnement et la lutte contre les catastrophes.

La Jaxa joue un rôle central dans le renforcement des capacités et fournit ses expertises pour former les personnes et soutenir des entreprises au Japon ou à l'étranger.