Tunisie: Ligue 2 | 2e journée - Les leaders à l'épreuve du déplacement

Arianais, Capbonais et Banlieusards du sud défendent leur bonne entame loin de leurs bases.

Cinq explications du groupe A et un match du groupe B se dérouleront cet après-midi, alors que cette ronde en deux temps s'achèvera demain avec le reliquat des matchs comptant pour la seconde journée du championnat de la Ligue 2. Dans le groupe A, l'ASA, le CSK, le CSHL et le SCBA, tous gagnants d'entrée de compétition, affrontent respectivement l'ESR, lui aussi vainqueur lors de son entrée en lice, la JSO, Kalaâ Sport, et le CS Msaken. Dans le même temps, tenu en échec au Hamda Laouani par la JS Omrane, la JSK devra attendre pour se refaire, sachant que les Aghlabides sont exempts. Enfin, le dernier match épinglé au programme du groupe A mettra aux prises demain les Sahéliens de l'ESHS aux Nordistes de Jendouba Sport.

Un joker de grillé pour les Chebbiens !

Dans le groupe B, un seul duel est au menu d'aujourd'hui. A Chebba, le Croissant local croisera une équipe de Jelma qui fait figure de cendrillon du championnat. A cet effet, précédemment, Jelma n'a pas démérité face à Rogba Tataouine, mais n'a pas gagné non plus, étant donné que l'équipe du nord-ouest de Sidi Bouzid a été tenue en échec (0-0). Quant à l'ex-nationaliste chebbien, il s'est fait surprendre à Djerba Midoun par l'ES Jerba (2-0) et doit forcément se reprendre dès aujourd'hui.

Voilà pour les matchs d'aujourd'hui, inscrits dans l'agenda du groupe B. Suite et fin demain.

Le programme

Groupe A

15h00 : JS Omrane-CS Korba

15h00 : AS Oued Ellil-CS Tabarka

15h00 : ES Radès-AS Ariana

15h00 : CS Msaken-SC Ben Arous

15h00 : Kalaâ Sport-CS Hammam-Lif

Groupe B

15h00 : CS Chebba-AS Jelma