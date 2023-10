Ouganda: 'Ce ne sont pas les pauvres qui ont besoin de nous, c'est nous qui avons besoin des pauvres'

Arua — Le 10 octobre 2023, à Arua, dans le nord de l'Ouganda, environ 25 membres vivant la spiritualité de Saint Daniel Comboni se sont réunis pour remercier Dieu d'avoir donné à l'Eglise et au monde le grand évêque missionnaire.

Saint Comboni, né à Limone sul Garda le 15 mars 1831, est mort à Khartoum le 10 octobre 1881. "Le missionnaire combonien, père Tonino Pasolini qui se trouve en Ouganda depuis 1966, fondateur et pendant de nombreuses années directeur de Radio Pacis, une chaîne de radio écoutée dans presque tout l'Ouganda a célébré la messe ", raconte à l'Agence Fides Soeur Laura Gemignani, missionnaire combonienne qui vit en Afrique depuis environ 40 ans, entre l'Ethiopie, le Sud Soudan et actuellement l'Ouganda. "Nous nous sommes retrouvés à Arua pour la célébration de la Messe en mémoire du Dies Natalis de Saint Daniele Comboni, le 10 octobre. Avant la célébration eucharistique, le Père Tonino a lu textuellement la belle lettre du Pape François, tirée de la catéchèse du 20 septembre 2023 (voir Fides 20/9/2023), en insistant sur la passion et le zèle apostolique pour l'évangélisation, deux attitudes qui sont encore indispensables pour ceux qui accomplissent un travail apostolique en Afrique. Daniel Comboni a été un apôtre et un prophète de l'Afrique avec une mission dans le coeur : l'amour passionné pour l'Afrique comme une relation vraiment entre toi et ton bien-aimé", explique la Combonienne.

La passion de ma vie a été la malheureuse Nigrizia, à laquelle j'ai consacré toute ma vie, et le jour le plus heureux de mes jours sera celui où je recevrai la grâce de donner ma vie pour elle", répète Sr Laura, citant Comboni.

Que fait un homme amoureux d'une femme ? Il est prêt, non pas superficiellement, à donner sa vie pour l'amour qu'il a pour elle. Et je pense aussi à l'amour de tant de mères qui arrivent d'Afrique sur un bateau ! J'ai vu un film qui m'a glacé le sang : une femme enceinte qui a accouché seule dans un container et qui se noyait. Elle a donné naissance à un bébé, l'a fait survivre en se hissant hors de ce container sur une sorte de radeau. A un moment donné, elle s'est évanouie, mais elle s'est attaché la main et a dit à sa créature : "Je t'ai donné tout ce que j'avais". Les soeurs comboniennes ont un coeur passionné, comme Comboni l'avait pour l'Afrique. C'est la première chose que les novices, les postulantes et les moniales veulent embrasser. Vous pouvez partir et faire ce que vous voulez, vous pouvez être professeur et travailler. Travailler pour démanteler l'esclavage de l'analphabétisme. Vous pouvez être infirmière et aller supprimer l'esclavage de la maladie. Mais dans les deux cas, si vous n'avez pas un coeur chaleureux d'amour, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et lorsque nous nous sentons un peu désolés, un peu découragés et que nous voyons devant nous non pas une montagne à gravir mais un rocher escarpé, alors le Seigneur nous dit : "Va, je suis la corde, je serai toujours avec toi". C'est pourquoi il nous a laissé l'Évangile comme boussole".

On peut souhaiter et dire "Sauvez l'Afrique", poursuit Soeur Laura, si nous avons découvert ensemble la pépite de l'Évangile, la pierre pour laquelle il vaut la peine de vendre tout le reste. Creusons donc ce champ ensemble, cherchons ensemble cette pierre qui nous rendra heureux, vous et moi. L'une des choses les plus difficiles que j'ai trouvées en Afrique - continue le missionnaire - est d'aider les pauvres. Le mot "aide" peut déjà être confus, mal compris. Comme le dit le Pape François, toucher la chair des pauvres, c'est toucher "la chair et le coeur de Jésus-Christ qui est encore là, crucifié". Les pauvres sont la seule ancre de salut qui peut nous faire vivre et travailler près du coeur de Jésus. Ce ne sont pas les pauvres qui ont besoin de nous, c'est nous qui avons besoin des pauvres".

Toujours dans le sillage de l'aventure missionnaire de Daniel Comboni, Sr Laura raconte comment le charisme de leur Fondateur se maintient vivant dans les luttes et les problèmes des contextes dans lesquels vivent les Comboniens et les Comboniennes. "Nous sommes animés par le même amour qui l'animait, qu'il appelait zèle apostolique, passion pour l'Afrique. S'il n'y a pas l'enthousiasme, la passion, le contact continu avec le Seigneur à travers sa Parole, à travers l'Eucharistie, à travers le partage avec les soeurs, on ne peut pas aller de l'avant. Ici, nous devons essayer, comme le disait Comboni, "d'être une pierre cachée, de réduire le protagonisme et de nous présenter toujours et de toutes les manières comme une Communauté"... D'une certaine manière, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque de Comboni. Nous sommes appelés à être la pierre cachée, mais cela est nécessaire pour fonder l'avenir de l'Afrique".

Hosanna Badra, novice congolaise, orpheline de père, a terminé l'université en 2019. "J'ai connu - dit-elle à l'Agence Fides - les Soeurs Comboniennes dans ma paroisse au Congo où j'étais engagée dans le service d'autres jeunes. Au fil du temps, j'ai vu les Pères et les Soeurs Comboniens s'occuper des pauvres, en particulier des Pygmées de notre région. En observant leur engagement constant, je me suis demandé comment il se faisait que ces prêtres et ces religieuses s'occupaient de ces personnes que tout le monde isolait en les traitant sans respect comme des primitifs. À partir de là, j'ai commencé à reconnaître que mon chemin pouvait être celui-là, je me suis demandé comment je pouvais réaliser ce désir profond, et ainsi être plus proche de ceux qui sont dans le besoin. Grâce à un prêtre avec lequel j'étais sur un chemin de discernement, nous nous sommes rendu compte que la vocation missionnaire grandissait en moi. Une soeur combonienne centrafricaine m'a dit : "si tu as la vocation de devenir missionnaire, je te donnerai seulement un livre de notre fondateur combonien, lis-le". J'ai compris que je voulais partager l'amour de Dieu avec d'autres personnes, la passion de Comboni pour les pauvres. Et quand le Pape dit d'aller à la rencontre des pauvres et des laissés-pour-compte, il parle en langage combonien", a conclu Hosanna.

Atija Abel, une novice venue du Mozambique en Ouganda, se souvient encore du choc qu'a représenté pour elle le fait de devoir quitter les coutumes de son pays et de sa famille. Mais ma mère m'a dit : "C'est le chemin que Dieu a choisi pour toi. Si tu es heureuse de partir, nous sommes d'accord. Ne pense pas à nous. Tout ira bien pour nous. Lorsque je suis arrivée en Ouganda, je ne connaissais pas l'anglais. Ce qui m'a aidé, c'est la conviction que je n'étais pas seul, notre formation est internationale dès le départ et nous ouvre à la richesse de l'inculturation".

Daniele Comboni, fondateur de l'Institut des Missionnaires Comboniens en 1867 et des Comboniennes en 1872, a été proclamé saint par Jean-Paul II le 5 octobre 2003. (AP) (Agence Fides 14/10/2023)