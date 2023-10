Ethiopie: Le gouvernement a fourni une aide humanitaire à 7,3 millions de personnes dans le besoin - Service de communication.

<strong>Addis-Abeba, le — : - Le gouvernement éthiopien a fourni une aide humanitaire d'urgence à 7,3 millions de personnes touchées par la sécheresse et le conflit en deux cycles, selon le Service de communication gouvernementale.

Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, la ministre d'État du Service gouvernemental de communication, Selamawit Kassa, a dévoilé que les efforts s'intensifiaient pour soutenir l'aide d'urgence à ceux qui ont besoin d'une aide urgente.

Selon elle, le gouvernement a fourni une aide humanitaire d'urgence à 7,3 millions de personnes touchées par la sécheresse et le conflit.

« Du mois de juillet à octobre, 798 607 quintaux de produits alimentaires ont été distribués en deux tours aux personnes dans le besoin. En outre, environ 1,4 milliard de birr ont été fournis à titre de soutien financier aux membres de la société qui ont besoin de soutien », a-t-elle indiqué.

Environ 3,6 millions de citoyens ont reçu un soutien financier pour répondre à leurs besoins sur les marchés locaux, a-t-elle ajouté.

S'exprimant sur la situation actuelle dans l'état d'Amhara, Selamawit a indiqué que les nouveaux dirigeants de la région étendent les unités administratives jusqu'au niveau le plus bas et que divers débats publics sont en cours pour répondre aux questions soulevées par la société ainsi que pour apporter une paix durable et la stabilité dans l'état.

En outre, Selamawit a précisé que la Journée du drapeau national de cette année sera célébrée lundi prochain sous le thème « Le prestige de notre drapeau : une garantie d'unité et de souveraineté » dans tout le pays.

La journée sera célébrée simultanément dans les institutions du gouvernement fédéral, les administrations régionales et municipales, ainsi que dans les camps des forces de défense et dans les ambassades et missions éthiopiennes à l'étranger, à 10h30 du matin.

L'Éthiopie célèbre la Journee du drapeau le premier lundi du mois d'octobre de son calendrier.