Afrique: Le Maroc, un exemple brillant de l'Afrique (Vice-président de la BAD)

Marrakech — Le Maroc a toujours été un "exemple brillant" de l'Afrique en termes notamment de programmes de développement et de sauts qualitatifs réalisés sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé Kevin Chika Urama, économiste en chef et vice-président de la Banque Africaine de Développement (BAD).

"Le Maroc est leader du continent dans différents domaines, notamment la gouvernance, l'infrastructure, la gestion de la dette publique, avec des fondamentaux macroéconomiques solides et une économie résiliente", a dit M. Urama dans une interview accordée à la MAP, en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

"Par exemple, en matière d'énergies renouvelables, le complexe Noor Ouarzazate est pionnier en Afrique. Il démontre la vision stratégique du Royaume et sa vocation tournée vers l'avenir", a-t-il relevé.

Selon le responsable africain, le Maroc fait de belles choses dans plusieurs secteurs, notamment l'eau, l'irrigation, les routes et les infrastructures, notant que cette expérience doit être partager avec les autres pays du continent.

"L'avenir de l'Afrique est dans cette intégration profonde. En travaillant ensemble, nous irons loin et rien ne peut nous arrêter", a estimé M. Urama.

Ainsi, il a saisi cette occasion pour félicite le Maroc et les Marocains pour l'organisation "réussie" de ces assemblées qui reviennent en terre africaine 50 ans après l'édition du Kenya (1973).

"Nous sommes fiers de l'excellente organisation du Maroc de cet événement qui constitue une occasion pour démontrer ce que nous pouvons faire et dont nous sommes capables", a dit M.Urama, émettant le voeu que la BM et le FMI organisent de plus en plus leurs assemblées en Afrique, vu que les discussions portent de plus en plus sur le continent, son potentiel et ses défis.