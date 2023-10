Angola: PGR remporte un prix international pour le recouvrement des avoirs

Luanda — Le Bureau du Procureur général de la République (PGR, sigle en portugais) a reçu jeudi (12), à Port-Louis (Maurice), le Prix international pour le recouvrement d'actifs, dans le cadre de la lutte contre les délits économiques et financiers.

Selon une note du PGR à laquelle l'ANGOP a eu accès, la remise du Prix a eu lieu en marge de l'Assemblée générale des membres du Réseau inter-agences de recouvrement d'avoirs pour l'Afrique australe (ARINSA), qui a eu lieu le 11 octobre dernier.

Le document souligne que l'obtention de ce prix démontre la reconnaissance internationale de l'engagement du Bureau du Procureur général de la République et d'autres institutions de l'État et, en particulier, du peuple angolais, dans la lutte contre les délits économiques et financiers préjudiciables aux biens publics.

Depuis le début de son premier mandat, en 2017, le Président de la République, João Lourenço, a choisi la lutte contre la corruption, le népotisme, la flagornerie et l'impunité comme principaux maux à combattre.

Pour l'homme d'État, ces maux doivent être combattus, car ils affectent la confiance des investisseurs, minent la réputation et la productivité de l'Angola, c'est pourquoi plusieurs actions ont été menées depuis lors pour y parvenir.

En conséquence, depuis 2019, le Service national de recouvrement des avoirs (SENRA) du PGR a déjà récupéré des valeurs monétaires, des participations, des biens immobiliers et d'autres biens meubles, évalués à 7 milliards de dollars.

De même, au cours de la même période, le SENRA a saisi et demandé la saisie de valeurs monétaires, de participations, de biens immobiliers et d'autres biens meubles d'une valeur de plus de 12 milliards de dollars en attente d'une décision de justice.