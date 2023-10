Sénégal: Présidentielle février 2024 - Babacar Ndiaye de « Manko Suxali Sénégal » dans la course

La prolifération des candidats à la candidature n'est pas près de s'estomper. Babacar Ndiaye, jeune cadre et leader du mouvement Manko Suxali Sénégal a annoncé lui aussi sa candidature. En marge de la cérémonie de présentation de son livre « La France à Fric », il est revenu sur les raisons de sa candidature et annonce une démarche de rupture dans l'élaboration du programme de sa gouvernance.

Le Leader mouvement « Mànkoo Suxali Sénégal » (Masse) se jette dans la course à la candidature, son leader a fait face à la presse cette semaine pour annoncer son alignement sur la ligne de départ. Expliquant les raisons de ce grand saut, Babacar Ndiaye dira que son mouvement a longtemps oeuvré dans le social mais les résultats sont restés mitigés. Ce qui l'a convaincu que seule l'action politique pourrait lui permettre de réaliser son ambition pour le peuple sénégalais. « Ces dernières années, j'ai essayé de contribuer activement, par tous les moyens possibles, au développement de notre chère patrie, au bien-être de la population. Cependant, je me suis rendu compte que le moyen le plus efficace permettant un impact significatif est la politique. C'est la raison pour laquelle, avec humilité certes, mais avec une très puissante détermination, je déclare officiellement ma candidature à l'élection présidentielle à venir ».

Pour mieux se consacrer à cette ambition, le Président du moment, financier et actuaire de profession, a décidé de se libérer de toutes ses responsabilités professionnelles « pour prendre le risque » de se mettre aux côtés du peuple sénégalais pour apporter des solutions aux difficultés qui l'assaillent au point que les jeunes désespérés se lancent dans des embarcations sur les chemins houleux de l'émigration clandestine. « J'ai bien mesuré les obstacles, mais que représentent-ils comparés aux risques pris par les jeunes qui engagent l'océan pour aller en Europe ? Rien du tout. Ne pas prendre de risque c'est en prendre justement. Cette aventure ne sera pas facile certes, mais elle nous permettra, tous ensemble, de travailler pour Un Sénégal avec une justice indépendante grâce à des institutions fortes. Un Sénégal réconcilié grâce à une justice indépendante et prospère grâce à une exploitation efficace de nos meilleures ressources, mais des partenariats internationaux basés sur une coopération win win ».

Babacar Ndiaye propose une démarche particulière pour écrire son progamme. En effet, le coordonnateur du mouvement MASSE explique que le programme sera écrit avec les contributions des électeurs d'ici et de la diaspora. « Notre livre programme intitulé SUNU PROGRAMME sera disponible. Il s'agit d'un programme politique coécrit par les Sénégalais à travers nos plateformes digitales qui permettent à tout citoyen d'ici et la diaspora de partager son idée. Cette collecte sera complétée par des déplacements pour en recueillir d'autres sur le terrain. En effet, nous ne demandons pas uniquement aux populations de partager leurs problèmes, mais nous essayons de recueillir leurs propositions de solutions. Cette approche est une première au Sénégal. Ainsi, SUNU PROGRAMME sera un programme politique réaliste, chiffré et en phase avec nos réalités » a promis le candidat à la candidature.