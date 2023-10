Angola: Cheik Mbunga élu Mister Angola 2023

Luanda — Le représentant de la province de Huila Cheik Mbunga, 30 ans, a été élu Mister Angola 2023, lors de la 22ème édition du gala, réalisé jeudi soir, à Luanda.

Dans le but de promouvoir une consommation constante d'eau, le thème de cette édition était « L'eau, source de vie ».

L'événement, qui comptait 10 concurrents, venant de certaines provinces de l'Angola et de diaspora, a également élu Edson Cadente et Eujorge Miguel, aux deuxième et troisième places.

Outre la participation au concours international, le Mister a reçu comme prix un téléphone portable, des bijoux, des meubles complets pour la chambre, un an de plan de santé, entre autres, tandis que les deux ont empoché des téléphones portables, un kit de beauté et des modèles d'une marque renommée.

S'adressant à la presse, Cheik Mbunga a déclaré qu'au cours de son mandat, il développera des programmes sociaux et travaillera intensément avec le Comité Angola Mister.

Le Mister nouvellement élu a promis de redoubler d'efforts pour représenter dignement le pays, jusqu'à la fin de son mandat.

Pour sa part, la présidente du Comité Mister Angola, Hadjalma El Vaim, a félicité l'élu, tout en l'encourageant à participer aux programmes sociaux au cours de son mandat.

Le comité Mister Angola est l'organisme responsable du plus important concours de beauté masculine en Angola, depuis 1999.

Au fil des années, il s'engage également dans des causes caritatives, soutenant les institutions publiques et privées avec des produits de première nécessité, des formations et des conférences, mettant ainsi la beauté au service de nobles causes de la société.

