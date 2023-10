Afrique: Le HCR salue le rôle de l'Angola dans la résolution des conflits en Afrique

Luanda — Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a salué, vendredi (13), le rôle décisif joué par l'Angola dans la résolution des conflits en Afrique.

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, le rôle pacificateur joué par l'Angola a été reconnu par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, Filippo Grandi, lorsqu'il intervenait à la clôture de la 74ème session du Conseil Exécutif du HCR, qui s'est déroulée du 9 au 13, à Genève (Suisse).

En mai 2022, le Président de la République, João Lourenço, a été désigné « Champion de la réconciliation et de la paix en Afrique », en raison de son engagement en faveur de la pacification du continent, notamment dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRG) et d'autres régions.

Dans son intervention, Filippo Grandi a également salué les efforts de l'Angola qui, mardi (10), a annoncé, lors de la séance de débat général, une contribution financière à apporter dans les prochains jours, pour 2023 et 2024, en faveur des différents programmes menées par le HCR.

À son tour, la Représentante permanente de l'Angola auprès des Offices des Nations Unies à Genève, Margarida Izata, a défendu la nécessité pour les États membres du HCR de faire preuve de volonté politique et d'investissements économiques plus importants pour mettre fin aux causes des déplacements forcés, ainsi que d'établir des cadres robuste de protection des droits de l'homme dans les pays affectés par les conflits.

D'autre part, elle a souligné que les mouvements mixtes de migrants et de demandeurs d'asile obligent les États à mettre en place de nouveaux systèmes de détermination de statut en vue d'apporter une réponse plus adaptée à chaque situation. Toutefois, a-t-elle renchéri, la gestion de ce phénomène nécessite, entre autres, une approche globale et la mise en oeuvre de systèmes efficaces de gestion des migrations et de l'asile.

Margarida Izata a réitéré l'engagement de l'Angola en faveur de la protection internationale, car dans ce contexte, l'Angola continue d'améliorer son cadre institutionnel et réglementaire en matière de protection internationale pour plus de 52 mille réfugiés et demandeurs d'asile accueillis sur le territoire national.

« L'Angola a repris le processus général d'enregistrement biométrique pour l'attribution de nouveaux documents (d'identité) aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, ce qui se traduira par une plus grande rapidité dans le traitement des dossiers, ainsi que par la création de meilleures conditions sociales, en vue d'inclure les réfugiés dans les politiques publiques nationales», a annoncé la diplomate.

Selon Margarida Izata, dans le cadre de la campagne « I belong», l'Angola s'engage également à mettre en oeuvre des mesures efficaces visant à réduire le risque d'apatridie.

"A cet égard, en ce qui concerne l'élargissement de la base de données d'enregistrement des citoyens angolais à l'étranger, 35 bureaux d'état civil ont été créés dans 18 pays, de 2020 à 2022, dans le but de mettre fin à l'existence d'adultes et d'enfants non enregistrés", a-t-il expliqué.

La délégation multisectorielle angolaise a salué la primauté assumée par le HCR dans la protection des personnes déplacées internes dans tous ses programmes et a reconnu les efforts déployés, en collaboration avec les partenaires au niveau régional, pour renforcer les systèmes d'asile, ainsi que pour promouvoir l'inclusion des personnes déplacées dans les programmes de développement national.

L'Angola est, depuis avril 2023, le 108e d'un total de 127 pays membres du Comité exécutif du HCR et travaille en partenariat avec cette agence des Nations Unies dans la mise en oeuvre de politiques et de programmes d'accueil et d'intégration des réfugiés dans le pays.

L'Angola a participé à la 74ème session du Conseil exécutif (ExCom) du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui s'est déroulée à Genève du 9 au 13 octobre, avec une délégation multisectorielle conduite par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça, et composée de l'ambassadrice Margarida Izata, Représentante permanente de l'Angola auprès des Offices des Nations Unies à Genève, et de hauts fonctionnaires des Ministères des Relations extérieures, de l'Intérieur, de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, de la Justice et des Droits de l'homme.