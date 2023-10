Afrique: Chine-Congo - Denis Sassou N'Guesso participe au forum sur « La ceinture et la route »

Sur invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso prendra part au troisième forum sur l'initiative « La Ceinture et la Route » qui se tiendra du 17 au 18 octobre à Beijing.

Ce rendez-vous sera également l'occasion de célébrer le 10e anniversaire de cette plate-forme de coopération. À ce jour, plus de cent cinquante pays et trente-deux organisations internationales se sont alignés sur « La Ceinture et la Route ». La Chine collabore avec eux pour diversifier les investissements, combler les déficits de financement et améliorer les projets d'infrastructures et d'énergie.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que « La Ceinture et la Route » cherchait à fournir une nouvelle plateforme pour la coopération économique internationale, ainsi qu'à générer un nouvel élan pour soutenir la croissance de l'économie mondiale.

Le forum de 2023 sera un événement très important marquant le 10e anniversaire de la plateforme de coopération mondiale qu'est « La Ceinture et la Route », a-t-il souligné.

Au cours de la dernière décennie, la Chine a signé des documents pour la construction conjointe de « La Ceinture et la Route » avec plus de 150 pays et 30 organisations internationales. Au total, plus de 3000 projets de coopération dans le cadre de cette initiative ont généré près de 1000 milliards de dollars d'investissement et ont apporté une forte croissance dans les pays partenaires, a affirmé M. Wang.

« Couvrant plusieurs secteurs civils de réduction de la pauvreté, de technologie agricole et d'enseignement professionnel, les multiples projets de "La Ceinture et la Route" ont considérablement amélioré le niveau de vie là où ils ont été menés », a déclaré le diplomate chinois, ajoutant que si tous les projets liés aux transports dans le cadre de « La Ceinture et la Route » entraient en vigueur, cela pourrait faire augmenter le revenu mondial de 0,7% à 2,9% d'ici 2030 et sortir 7,6 millions de personnes de l'extrême pauvreté.

En ce qui concerne la protection de l'environnement, la Chine a signé environ cinquante documents avec les parties concernées dans le cadre de la plateforme de « La Ceinture et la Route » au cours des dix dernières années, et a également lancé conjointement le Partenariat de « La Ceinture et la Route » pour le développement vert avec 31 pays.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné que la Chine s'efforcerait à assurer un développement continu et de haute qualité de « La Ceinture et la Route » avec ses partenaires mondiaux.