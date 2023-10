Angola: Une ministre d'État réitère l'engagement du Président Lourenço à réaliser la Biennale de Luanda

Luanda — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Dalva Ringote, a réitéré vendredi, à Addis-Abeba, en Ethiopie, l'engagement du Président de la République et Champion de la Paix et Réconciliation, João Lourenço, dans l'organisation de la Biennale de Luanda, en tant que plateforme de diffusion et de mise en oeuvre de la culture de la paix et de la citoyenneté africaine.

Selon la ministre, qui parlait à l'issue d'une rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, la Biennale de Luanda se penchera sur des sujets tels que l'éducation, la réconciliation, la transition démocratique et constitutionnelle, la sécurité énergétique et alimentaire, la protection de l'environnement, l'inclusion des jeunes et des femmes dans les centres de décision comme prémisses génératrices du développement durable en Afrique.

À son tour, Moussa Faki Mahamat a confirmé sa présence et celle de plusieurs commissaires de l'UA à l'événement, exprimant sa reconnaissance pour l'engagement du Président de la République d'Angola dans les questions de Paix et Réconciliation sur le continent.

Moussa Faki Mahamat a déclaré que les jeunes, les femmes, les universités et la culture doivent servir d'inspiration pour le maintien de l'ordre constitutionnel dans tous les pays africains.

Dalva Ringote, qui se trouve à Addis-Abeba depuis jeudi, dans le cadre de l'ordre du jour du Comité directeur du Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence, a réalisé des activités préparatoires pour la troisième édition de la Biennale de Luanda, qui se déroulera du 22 au 24 novembre, une co-organisation avec l'UA et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Vendredi également, la ministre angolaise a coprésidé la première réunion ordinaire du Comité directeur du Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence, qui a évalué et adopté les documents constitutifs de la Biennale de Luanda, en particulier la note conceptuelle et le programme, contenant les thèmes des panels, les séances de dialogue intergénérationnel entre les chefs d'État et de gouvernement et les jeunes, les intervenants de renommée internationale, les objectifs de l'événement, les activités parallèles et les résultats recommandés.

La réunion du Comité directeur comprenait également un message sur l'engagement de l'UNESCO pour le succès de la 3ème édition de la Biennale de Luanda, présenté, par vidéoconférence, par le directeur général adjoint de la Priorité Afrique et des Relations extérieures de l'UNESCO, Anthony Ohemeng-Boamah.