Congo-Kinshasa: Université de Kinshasa - Félix Tshisekedi fait Docteur honoris causa

Docteur honoris causa, tel est le titre décerné au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le jeudi dernier, par le corps scientifique de l'Université de Kinshasa (Unikin) au cours d'une séance académique.

C'est dans le chapiteau du Plateau des étudiants, sur le site universitaire, que ce prestigieux événement s'est tenu devant un parterre d'officiels et du corps scientifique et académique. Il s'agit, comme l'a indiqué le recteur de cette université et membre du jury, le professeur Jean-Marie Kayembe dans son intervention, ce titre honorifique lui est décerné pour récompenser ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir. "Nul n'ignore l'état dans lequel il a trouvé le pays », a-t-il indiqué, avant d'egrener quelques actions à mettre à l'actif du premier quinquennat du président Félix Tshisekedi. Il s'agit, entre autres, de l'amélioration du climat des affaires, de l'afflux des investisseurs, de l'accroissement du budget national, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et l'impunité, mais aussi, des efforts diplomatiques en faveur de la paix. Sur la même lancée, il a aussi épinglé l'accroissement exponentielle du budget national de cinq à seize milliards USD, la rehausse du PNB national, la renégociation des contrats chinois et l'afflux des nouveaux investisseurs.

Pour le recteur de l'Unikin, le chef de l'État a accompli un faisceau d'actes, posé de multiples gestes qui "inscrivent désormais la RDC dans un horizon de temps et d'espaces caractérisé notamment par l'espérance en l'avènement d'une société humaine prospère, ouverte et démocratique fondées sur les valeurs de paix". Le président Tshisekedi a, à cette occasion, enfilé la toge tricolore de l'Unikin et l'écusson de cet alma mater avant de prendre la parole en guise de remerciement. « C'est avec une conscience aiguë que je prends toute la mesure du geste posé à mon égard », a-t-il indiqué. Il a martelé sur les actions sociales posées durant son premier mandat, notamment en matière de bonne gouvernance pressentie, selon lui, "comme une nécessité impérieuse pour le maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants et les administrés, ainsi qu'entre les acteurs politiques eux-mêmes".

Mesurant parfaitement l'immensité des tâches restantes et en perspective d'un avenir meilleur, le président Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion des affaires publiques, afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Après son discours, l'heureux récipiendaire a signé le livre d'or de l'Unikin, avant de se plier au rituel de la photo souvenir.

Pour rappel, un doctorat honoris causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité qui s'est distinguée dans l'exercice d'une fonction donnée ou dans la conduite exceptionnelle d'une activité.