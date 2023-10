Congo-Brazzaville: Hépatites virales - Les experts recommandent la vaccination à la naissance

A l'issue de l'atelier de validation du Plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales au Congo, les participants ont recommandé, entre autres, la vaccination à la naissance qui offre plusieurs avantages.

« En vaccinant un nouveau -né contre l'hépatite B, par exemple, c'est protéger contre l'infection du virus de l'hépatite B, mais également le protéger contre le virus de l'hépatite Delta qui ne se contamine qu'en présence de l'hépatite B, et ensuite le protéger contre la survenue d'un potentiel cancer du foie, lié à l'hépatite B . En vaccinant, on a déjà réglé un problème d'une génération », a fait savoir le directeur du Programme national de lutte contre les hépatites virales, le Pr Arnaud Mongo-Onkouo.

Il a, par ailleurs, souligné qu'au Congo, il y a 197 nouvelles naissances par jour. Si on commence par les vacciner tous les jours, ceux-ci ne pourront pas se faire contaminer ; ce qui se fait qu'on réduit les risques de la contamination. Et puis, toujours dans la vaccination, il y a la prévention de la transmission de la mère et à l'enfant. Donc, il faut les dépister, les mettre sous traitement et ensuite protéger les enfants pour que ceux-ci ne se contaminent pas.

Le Plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales au Congo est un programme qui servira à la suite de faire les plaidoyers pour rechercher les ressources disponibles afin de mener la lutte contre les hépatites virales sur le plan national. Il est l'un des premiers documents normatifs d'un programme de santé. Parmi les aspects liés à sa mise en oeuvre, il y a l'élaboration des politiques ; des lois et règlements ; la mobilisation et l'allocation des ressources adéquates ; la mise en place des partenariats ; la formation du personnel de santé ; l'acquisition des équipements adéquats pour la prévention primaire, secondaire et tertiaire.

Il convient de rappeler que les travaux de la session tenus en plénière et en atelier ont porté, entre autres, sur la validation du Plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales au Congo et conformément aux objectifs mondiaux sur l'élimination des hépatites virales à l'horizon 2030.