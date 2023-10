Afrique: Les jeunes leaders outillés en techniques de plaidoyer

Il s'est tenu récemment à Bujumbura, au Burundi, un atelier régional de concertation, de validation des documents de plaidoyers et de préparation de la contribution du Réseau des jeunes pour les forêts d'Afrique centrale (Rejefac) au sommet des trois bassins forestiers tropicaux du monde (Congo, Amazonie et Bornéo-Mékong) et à la COP 28.

L'atelier visait à outiller les membres du Rejefac en techniques de plaidoyer, de préparer leur contribution (documents de plaidoyer, note de position, lettres d'engagements des réseaux, note sur la finance climatique, outils de communication et messages clés) pour sa participation effective au sommet des trois bassins forestiers tropicaux du monde, tout en posant les bases de sa restructuration et de sa redynamisation à travers l'évaluation de ses documents d'orientations stratégiques.

Cette activité a été organisée par la Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) avec l'appui technique et financier de la Coopération technique allemande à travers le projet GIZ, ainsi que les appuis multiformes et les différentes facilités apportées par le pays hôte (Burundi).

Signalons que cet atelier avait réuni plus de soixante-dix membres parmi lesquels les points focaux des pays, les membres du secrétariat technique du Rejefac, le secrétariat exécutif de la Comifac, les partenaires techniques et financiers, les consultants et autres personnes ressources.