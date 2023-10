Maroc: Le CCM dévoile la composition des jurys de la 23ème édition du Festival national du Film de Tanger

Rabat — Le Centre cinématographie marocain (CCM) a dévoilé la composition des jurys de la 23ème édition du Festival national du Film de Tanger qui se tient sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 27 octobre au 4 novembre 2023.

Selon un communiqué du CCM, quatre compétitions officielles sont programmées durant ce festival, à savoir la compétition du long-métrage de fiction, celle du court-métrage, du long-métrage documentaire et la compétition "Film d'écoles".

Ainsi, le jury de la compétition long-métrage de fiction sera présidé par la productrice marocaine Souad Lamriki, entourée de la fondatrice djiboutienne de l'Observatoire panafricain audiovisuel et cinéma, Souad Houssein, de la journaliste et critique de cinéma Maria Daif et la comédienne Zahia Zahiri, précise le communiqué.

Mme Lamriki sera également accompagnée de l'universitaire et critique de cinéma Hammadi Gueroum, du réalisateur et scénariste Mohcine Besri, ainsi que du comédien Malik Akhmiss.

Le jury de la compétition court-métrage sera, quant à lui, présidé par la productrice Rita El Quessar et composé de la scénariste et réalisatrice Fatima Boubakdy, de la comédienne Fatima Ezzahra El Jaouhari, du comédien et réalisateur Mohamed Achaour, ainsi que du réalisateur et producteur Munir Abbar.

%

Concernant le jury de la compétition long-métrage documentaire, il sera présidé par le réalisateur Ali Essafi et comprendra la journaliste, réalisatrice et scénariste Soumia Derhourhi, ainsi que le journaliste et critique de cinéma sénégalais Aboubacar Demba Cissokho.

Enfin, le réalisateur Nour Eddine Lakhmari présidera le jury de la compétition "Film d'écoles" qui sera composé de la productrice et réalisatrice Zhour Fassi Fihri et de la comédienne Sonia Okacha.

Par ailleurs, les jurys décerneront 20 prix, répartis entre les quatre compétitions, a fait savoir la même source, ajoutant que les prix de la compétition de longs métrages de fiction sont: le Grand prix, le prix de la production, le prix spécial du jury, le prix de la première oeuvre, le prix de la réalisation, le prix du scénario, le prix du 1er rôle féminin, le prix du 1er rôle masculin, le prix du 2ème rôle féminin, le prix du 2ème rôle masculin, le prix de l'image, le prix du son, le prix du montage et le prix de la musique originale.

Les prix de la compétition de courts métrages sont le Grand prix, le prix spécial du jury et le prix du scénario, tandis que les prix de la compétition de longs métrages documentaires sont le Grand prix du documentaire et le prix spécial du jury.

Enfin, le jury de la Compétition "Films d'écoles" décernera le Grand Prix des écoles, d'après le communiqué.