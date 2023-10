Afrique: Les banques marocaines engagées en faveur de l'intégration régionale (DG délégué d'Attijariwafa Bank)

Marrakech — Les banques marocaines, à travers leurs engagements dans divers domaines en Afrique, visent à renforcer l'intégration régionale sur le continent, a affirmé Youssef Rouissi, membre du comité exécutif d'Attijariwafa Bank et Directeur général délégué du Pôle Corporate et Investment Banking.

"Les banques marocaines s'engagent dans des projets d'infrastructures pour répondre aux besoins croissants de la population africaine, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'énergie verte, du transport, de la mobilité et de la logistique (...) L'objectif global de ces efforts est de renforcer l'intégration régionale en Afrique, actuellement à un niveau de 10%, en facilitant les échanges économiques intra-africains", a dit M. Rouissi dans une interview accordée à la MAP, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Les acteurs du secteur bancaire national au Maroc, a-t-il fait valoir, se sont fortement engagés en Afrique, suivant une vision de partenariat et d'investissement promue depuis plus de vingt ans sous les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette stratégie a permis aux acteurs économiques marocains d'étendre leur présence dans divers secteurs, tels que les banques, les assurances, les télécommunications, l'industrie, les énergies et la santé, renforçant ainsi le leadership du Maroc en matière d'investissement en Afrique, a indiqué M. Rouissi.

S'agissant plus spécifiquement du secteur bancaire, M. Rouissi a mis en lumière son rôle essentiel en matière de bancarisation des populations en Afrique, via l'élargissement des réseaux de distribution et le développement de solutions digitales à même d'offrir des services bancaires et des crédits, pour, in fine, améliorer les conditions de vie des clients africains.

Les banques marocaines soutiennent également la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et des grandes entreprises africaines, favorisant l'industrialisation et la création d'emplois, tout en contribuant à réduire les importations au profit de produits locaux, a-t-il ajouté, avant de conclure soulignant leur rôle clé dans la mise en relation des acteurs économiques des pays où elles sont présentes.