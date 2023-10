Maroc: Dakhla - Rencontre sur les nouveautés de la rentrée scolaire

Dakhla — L'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab a organisé, samedi, une rencontre de communication régionale avec les associations des parents et tuteurs d'élèves, autour des nouveautés de la rentrée scolaire.

Initiée à l'occasion de la journée nationale des associations des parents et tuteurs d'élèves, cette rencontre tenue sous le signe "une école de qualité pour tous", s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment le projet 17 portant sur le renforcement de la mobilisation des acteurs et des partenaires autour de l'école marocaine.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'AREF de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Faouzi, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion pour débattre autour de nouveaux programmes et des nouveautés de la rentrée scolaire.

M. Faouzi a également mis l'accent sur la nécessité de communiquer davantage avec les associations des parents et tuteurs d'élèves autour des propositions susceptibles d'améliorer le système éducatif et sur les moyens à même de hisser la performance des établissements scolaires.

Pour sa part, le président de la section régionale de la Fédération nationale de l'association de parents et tuteurs d'élèves, Abdelaziz Taki, a relevé que cette rencontre est de nature à renforcer la coordination et à échanger les points de vue et suggestions sur le domaine éducatif au niveau de la région.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des cadres éducatifs et représentants d'associations des parents et tuteurs d'élèves au niveau local, a été marquée par une série d'interventions axées sur le rôle des associations des parents et tuteurs d'élèves dans le renforcement du système éducatif national.