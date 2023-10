Maroc: Province de Ouarzazate - Plus de 500 bénéficiaires d'une caravane de sensibilisation et de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus

Ouarzazate — Plus de 500 personnes issues de la commune rurale d'Idelsane, province de Ouarzazate, ont bénéficié d'une caravane de sensibilisation et de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus, organisée cette semaine par la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Ouarzazate.

Organisée en partenariat avec l'Association marocaine des sages-femmes et la Préfecture de la province de Ouarzazate, cette caravane de proximité s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein lancée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale (du 1er au 31 octobre).

"Un total de 521 personnes ont bénéficié de cette caravane qui a mobilisé des équipements et moyens logistiques importants, dont des unités médicales mobiles équipées d'échographie et d'un laboratoire d'analyses médicales", indique la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Ouarzazate dans un communiqué.

Outre les séances de sensibilisation et les services de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, cette opération a permis de dispenser 228 consultations médicales dans diverses spécialités, notamment la gynécologie-obstétrique, la cardiologie et la chirurgie dentaire, précise la même source.

Encadrée par un staff médical spécialisé composé de médecins spécialistes et généralistes, d'infirmiers et d'assistants, cette action a été également marquée par la distribution de médicaments à titre gracieux.

Cette caravane, qui vise à rapprocher les soins médicaux des populations démunies, a été aussi une occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au cancer du sein.