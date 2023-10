Algérie: Le RND se félicite des réformes opérées par le Président de la République pour le renforcement de la stabilité de l'Algérie

ALGER — Le Rassemblement national démocratique (RND) s'est félicité, samedi, des réformes opérées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à consolider la stabilité et la cohésion de l'Algérie et impulser le développement économique.

Au terme des travaux de la 4e session du Conseil national du RND, tenue à Alger, ce dernier s'est dit "satisfait des efforts considérables consentis par l'Etat pour la préservation du pouvoir d'achat du citoyen et la consolidation de ses acquis sociaux", saluant "les efforts dans le cadre des réformes opérées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à consolider la stabilité et la cohésion de l'Algérie, d'une part, et à impulser le développement économique, en dehors des recettes pétrolières, d'autre part".

Conformément à la motion politique sanctionnant les travaux de la réunion, l'accent a été mis sur "l'importance de renforcer les acquis de la croissance économique inclusive, seule voie de résolution des problèmes socioéconomiques".

S'exprimant à l'ouverture des travaux de cette session, le Secrétaire général (SG) du parti, Tayeb Zitouni, qui a demandé à ce qu'il soit dispensé de ses fonctions, au Conseil national du parti -qui a chargé M. Mustapha Yahi de le remplacer-, a affirmé que l'Algérie "avance résolument vers la réalisation de ses objectifs", se félicitant, par là même, des efforts du Président de la République et sa détermination à "parachever le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, basé sur l'Etat de Droit et d'égalité, la consécration de la démocratie participative et compétitive, l'amélioration du climat d'affaires, mais aussi l'investissement et le renforcement du front social".

M. Zitouni s'est dit convaincu que le Président de la République "a réussi à établir des relations internationales sur la base d'une compréhension équilibrée des intérêts de l'Algérie et de son peuple", soulignant que "l'Algérie est désormais un acteur clé dans l'élaboration des politiques régionales".

Il a, également, appelé à "animer la scène politique et à contribuer de manière efficace à promouvoir l'action partisane, partant du message du RND en faveur du soutien à l'Etat et à ses institutions constitutionnelles".

La prochaine étape, a-t-il poursuivi, "exige de conjuguer les efforts de tous, privilégier l'intérêt de la patrie et s'orienter vers la consolidation du front intérieur pour préserver les acquis du pays".