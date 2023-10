Algérie: Les chefs des groupes parlementaires saluent les réformes et appellent à remédier aux insuffisances

ALGER — Les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale populaire (APN) ont salué, samedi, les réformes entreprises par l'Etat dans plusieurs domaines, appelant à remédier aux insuffisances enregistrés dans certains secteurs économiques.

Lors de la poursuite de l'examen de la Déclaration de politique générale au cours d'une séance plénière présidée par le président de l'assemblée, Brahim Boughali, en présence du premier ministre, Aïmene Benabderrahmane et de membres du Gouvernement, le président du groupe parlementaire du Mouvement El-Bina, Abdelkader Berriche, a salué " les grands efforts déployés par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne le facteur de stabilité auquel a contribué l'Armée nationale populaire".

Il a également mis en exergue "le succès de la diplomatie algérienne et ses multiples victoires, notamment en ce qui concerne ses efforts de réunification des rangs des factions palestiniennes, sous l'égide du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a ajouté que " l'édification d'une Algérie nouvelle et forte nécessite un effort plus important de la part du Gouvernement pour renforcer l'Etat de Droit et consacrer la Gouvernance", ce qui, selon lui, nécessite de renforcer la Communication institutionnelle pour faire face à toutes les formes de distorsion et de désinformation", appelant à "la création d'une instance supérieure chargée de la coordination et de la prospective".

M. Berriche a estimé que l'Algérie "a dépassé le stade de reprise économique et est entrée dans celui de décollage", critiquant " l'absence d'un système statistique national et l'incapacité de rendre publics les résultats du recensement de la population".

Le même intervenant a souligné l'importance de la réforme administrative et de la numérisation de tous les secteurs, indiquant ce cette étape "nécessite une décision ferme, précisant les délais de mise en oeuvre et le budget alloué à cet effet, en tenant compte de la souveraineté numérique et de la cyber sécurité".

De son côté, le président du groupe parlementaire du Rassemblement nationale démocratique (RND), Mohamed Touil, a salué les réformes réalisées, l'année dernière, par le Gouvernement, exprimant "le soutien total de sa formation aux efforts engagés par le président de la République pour le parachèvement du projet d'édification de l'Algérie nouvelle, ainsi qu'aux décisions qu'il a prises pour préserver la politique sociale de l'Etat, face à la dégradation de la situation économique mondiale".

Rappelant "les efforts constants consentis pour combler les insuffisances enregistrées dans divers secteurs", le parlementaire a relevé "la stagnation marquant certains secteurs économiques, en manque d'efficacité et d'efficience en raison de la bureaucratie administrative ayant entravé la libération des initiatives".

Il a appelé, dans ce sens, "au respect de l'application du programme ambitieux du président de la République".

Abdallah Chenini a affirmé, au nom du groupe parlementaire des indépendants, "la grande responsabilité des membres de l'APN envers les citoyens qui aspirent à améliorer leur situation dans divers domaines", soulignant l'importance d'une "exploitation idoine des moyens de l'Etat pour servir le pays et le citoyen".

De son côté, le président du groupe parlementaire du Front El Moustakbal, Fatah Boutbig, a appelé "à la prise de mesures pratiques pour améliorer le pouvoir d'achat du citoyen et oeuvrer sérieusement au maintien de la stabilité des prix, en insistant sur l'octroi de l'aide aux méritants".

Il a préconisé, en outre, de fournir "un soutien plus important" au secteur de l'information, "en intensifiant la création de sites électroniques pour faire face aux différents défis et en mobilisant tous les efforts pour préserver les acquis".

L'importance de "simplifier les mesures administratives pour éradiquer la bureaucratie" a également mise en avant par l'intervenant qui n'a pas manqué de saluer "les efforts consentis pour améliorer les services de santé".

Abondant dans le même sens, le président du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Ahmed Saddok, a souligné les efforts déployés en termes de numérisation dans certains secteurs, ainsi que les recrutements et les augmentations des allocations et des salaires.

Il a insisté sur l'impératif de "lutter contre le marché parallèle, garantir l'efficacité et donner aux jeunes la confiance nécessaire pour assumer différents postes", appelant à "incarner la justice sociale dans les avantages et les salaires dans certains secteurs et institutions".

De son côté, le président du groupe parlementaire du Front de libération nationale (FLN), Brahim Saadelli, a salué la teneur de la Déclaration de politique générale du Gouvernement qui contient "de nombreux points positifs dans le but de poursuivre les efforts de développement durable".

Il a également salué les réformes entreprises par le président de la République et les efforts du Gouvernement pour les traduire sur le terrain", appelant à "poursuivre la numérisation des secteurs et à renforcer le renouveau économique qui est une priorité dans le contexte de fluctuations des marchés mondiaux".

Les présidents des groupes parlementaires n'ont pas manqué l'occasion de réaffirmer leur solidarité avec le peuple palestinien et de condamner la barbarie sioniste, appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux massacres sauvages perpétrés contre les Palestiniens sans défense.