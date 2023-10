Algérie: Des artistes plasticiens expriment leur solidarité avec le peuple palestinien

ALGER — Des artistes plasticiens algériens ont dénoncé les agressions et les crimes de l'occupant sioniste contre le peuple palestinien sans défense et le silence mondial face au génocide et aux déplacements forcés dont il est victime, exprimant à travers leurs pages sur les réseaux sociaux leur solidarité absolue avec le peuple palestinien et sa lutte pour la liberté et la patrie.

Le sculpteur Abdelghani Chebbouche a exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien "résistant" en partageant de nombreux poèmes du poète palestinien Mahmoud Darwish, qui chantent la terre et la patrie et dénoncent l'occupant sioniste brutal, dénonçant en même temps les pratiques des sionistes en Palestine en général et dans la bande de Ghaza en particulier", soulignant que l'Etat occupant " est une entité entièrement bâtie sur le fanatisme religieux et l'extrémise aveugle".

De son côté, le plasticien Abderrezak Hafiane a partagé plusieurs peintures plastiques louant la vaillante lutte du peuple palestinien pour la liberté et son droit à reconquérir sa patrie, à l'instar de deux de ses oeuvres intitulées " Ghaza" et "Déplacement", dénonçant " les meurtres, les destructions et les déplacements pratiqués par l'entité sioniste contre le peuple palestinien" ajoutant qu'en tant qu'artiste, il n'a qu'être solidaire avec la juste cause palestinienne avec son pinceau et son art"

%

L'artiste plasticienne Djahida Houadef a également exprimé sa profonde douleur et sa tristesse face aux agressions sionistes contre le peuple palestinien sans défense, déclarant son soutien à la Palestine et dénonçant en même temps la désinformation pratiquée par les médias occidentaux sur l'opinion publique " au point de " faire du bourreau sioniste une victime", appelant dans ce contexte "le monde et l'humanité tout entière à agir pour mettre fin à cette agression criminelle et à cette guerre injuste".

La galerie d'art "Diwaniya Art Gallery" du plasticien Hamza Bounoua a condamné et dénoncé les crimes sionistes commis contre le peuple palestinien sans défense, annonçant "sa pleine solidarité avec la cause palestinienne et le peuple palestinien, victime d'un véritable génocide". "On est de tout coeur avec vous, à travers notre art, nos prières et notre plume", a-t-on ajouté.

"Le monde entier assiste avec un mutisme honteux à tout ce que subi nos frères palestiniens, et la Palestine tout entière sans exception, les slogans tant scandés, à travers le monde, concernant le soutien des libertés, les droits de l'homme et la protection de la femme et de l'enfant se trouvant ainsi vidés de tout leur sens", précise la même source, dénonçant l'inertie de la communauté internationale au moment où des victimes palestiniennes sont enregistrées chaque jour, voire chaque seconde, pis encore les rôles se trouvent inversés entre victime et agresseur".

Partageant sur sa page un tableau du plasticien et sculpteur palestinien, Sliman Mansour, la galerie d'art a dénoncé ce monde "injuste et inéquitable qui soutient l'agresseur au détriment de la victime, dans une violation flagrante de toute loi humanitaire et morale".