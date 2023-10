Afrique: Amical Sénégal - Cameroun - Moussa Niakhaté veut redonner plaisir aux supporters des Lions

Un temps menacé après le tirage au sort de la CAN 2023, le match amical entre le Sénégal et le Cameroun se tiendra bel et bien le lundi 16 octobre.

Un choc très attendu par les fans du football africains, mais aussi par Moussa Niakhaté. Après la défaite contre l'Algérie, le défenseur sénégalais tient à se servir de la rencontre contre le Cameroun pour redonner du plaisir aux supporters des Lions.

« On connaît la rivalité entre le Sénégal et le Cameroun et ce sera tout sauf un match amical. Les deux nations restent sur une défaite et voudront donc gagner. À notre niveau nous voulons aussi retrouver nos automatismes, marquer le maximum de buts, de ne pas en prendre et de faire plaisir aux supporters », a dit Moussa Niakhaté dans des propos relayés par Wiwsport.