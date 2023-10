Maroc: Nador - Plus de 20.000 participantes à la 1ère étape des 'Foulées féminines de la victoire'

Nador — Plus de 20.000 coureuses de diverses couches sociales et tranches d'âge se sont présentées sur la ligne de départ pour cette première étape des "Foulées féminines de la victoire", dont le coup d'envoi a été donné, samedi, à Nador, dans une ambiance festive et sportive.

Initiée par la Fédération Royale Marocaine du Sport Pour Tous (FRMSPT), cette manifestation sportive qui a réussi à attirer plusieurs milliers de passionnées de la course à pied, s'inscrit dans le programme 2023-2024 de la FRMSPT et vise à encourager et motiver toutes les couches sociales, en particulier les filles et les femmes à pratiquer des activités sportives, indique-t-on auprès des organisateurs.

Placée sous le signe "Je cours selon mes capacités", cette première étape a permis aux coureuses de tester le circuit de running (3 à 5 kilomètres), de quoi se faire plaisir en sillonnant les principales artères de la ville.

Dans une déclaration à la presse, la présidente de la FRMSPT, Nezha Bidouane s'est félicitée de l'engouement record qu'a connu cette compétition et qui a dépassé toutes attentes, faisant savoir que cette première étape des foulées féminines de la victoire a connu un franc succès avec la participation de plus de 20.000 femmes et filles de différentes couches sociales et tranches d'âges.

%

"Il faut reconnaître que l'étape de Nador a sûrement placé la barre très haut pour ce qui est de la participation record, mais nous sommes prêts à relever le défi et fournir les conditions de réussite des prochaines étapes", a-t-elle argué.

Organisée sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la préfecture de la province de Nador et le conseil communal de la ville, cette course s'insère dans le cadre de la stratégie de la FRMSPT visant à diffuser la culture de la pratique sportive et véhiculer les nobles valeurs du sport et à consolider l'esprit de citoyenneté et de sérieux.

Au programme, six étapes auront lieu ultérieurement dans plusieurs régions du Royaume, notamment à Dakhla (19 novembre), Guelmim (11 février 2024), Smara (2 mars), Oujda (8 mars), Midelt (21 avril), puis Rabat (12 mai).