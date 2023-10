Afrique: Réunion des MAE des pays africains-pays nordiques - L'Algérie abritera en octobre la 20e session

ALGER — L'Algérie abritera, du 16 au 18 octobre, les travaux de la 20e session de la Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains-pays nordiques, sous le thème "Afrique-pays nordiques : renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes".

Cette réunion, qui se tient pour la première fois en Algérie, depuis son lancement en 2001 à l'initiative de feu Anna Lindh, ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères, verra une participation "record" par rapport aux précédentes sessions, puisqu'une vingtaine de ministres des Affaires étrangères, des vice-ministres, de hauts responsables gouvernementaux des deux groupes et les dirigeants de plusieurs instances de l'Union africaine (UA) y sont attendus.

Cette réunion vise à renforcer le dialogue et la concertation entre les pays africains et leurs homologues nordiques sur nombre de questions importantes liées à la paix et à la sécurité internationales, au développement durable et au partenariat économique.

Elle a également pour objectif de promouvoir la coopération entre les pays africains et les pays nordiques au niveau des instances internationales, notamment à l'ONU, en vue de contribuer à la consolidation du multilatéralisme et de trouver les moyens qui permettent de relever les défis que posent le changement climatique, l'accroissement du phénomène migratoire et le terrorisme transfrontalier.

Cette réunion revêt "une symbolique particulière", car regroupant des composantes du monde du nord et de celui du sud, poussées par une claire volonté commune vers la coopération, la cohésion et un espoir grandissant d'un futur prometteur reconnaissant l'égalité des chances et le partage des gains, malgré l'incertitude et les crises exacerbées notamment en Afrique, qui a un besoin impérieux de tous les efforts internationaux pour la soutenir à dépasser ces situations périlleuses.

Cette réunion se tient dans un contexte international et régional délicat, imprégné par une vague de crises et de tensions qui secouent les pays et les affaiblissent, notamment en Afrique, et précisément dans le voisinage proche de l'Algérie, au Sahel, entraînant la propagation de la pauvreté, de la famine et de la précarité, et par conséquent, la perte de l'espoir pour beaucoup de personnes qui seront une proie facile pour le fléau du terrorisme et les groupes criminels organisés.

Pour cela, cette réunion prévoit des consultations sur tout ce qui se passe et sur les défis imposés par ces phénomènes négatifs qui nécessitent la conjugaison des efforts de tout un chacun, d'autant que les pays du nord de l'Europe constituent "un acteur international agissant" en matière de fourniture d'aides humanitaires à l'Afrique.

Le programme de cette session, dont on attend une "réussite à tous les égards", comprend de nombreuses activités, dont trois conférences. La première abordera le thème de la paix, de la sécurité, et de la promotion du dialogue pour résoudre les conflits, alors que la deuxième sera consacrée au partenariat économique entre l'Afrique et les pays du Nord de l'Europe. La troisième portera sur le renforcement de la coopération multilatérale entre les deux groupes au sein des organisations internationales, en tête desquelles les Nations Unies (ONU).

Compte tenu de l'importance croissante de la place de la jeunesse dans la gestion des questions du monde contemporain, une session sera consacrée à la jeunesse, traitant de l'éducation en Afrique, avec la participation de jeunes Africains et de leurs homologues des pays du Nord de l'Europe. Cette session sera animée par M. Mohamed Belhocine, Commissaire à l'Education, aux Sciences, aux technologie et à l'Innovation à l'Union africaine (UA). La session comprendra un débat interactif entre ces jeunes et les ministres des Affaires étrangères des pays participants.

L'Algérie, en application des orientations des hautes autorités du pays, oeuvre à la réussite de cette réunion qui met en avant son rôle constructif à l'échelle mondiale et en Afrique en tant qu'acteur clé dans la promotion de la paix et de la sécurité, en sus de son soutien aux pays africains pour réaliser leur développement. Cela sera renforcé davantage par la concertation avec ses amis en Afrique et les partenaires des pays du Nord de l'Europe qui reconnaissent sa place et ses positions fermes conformes aux principes du droit international et aux chartes de l'ONU et de l'UA.

La grande participation attendue de la part des pays du Nord de l'Europe, dont la politique étrangère repose sur la neutralité vis-à-vis de nombreuses questions, devrait avoir un impact important et un apport de taille pour les relations futures entre les deux groupes.